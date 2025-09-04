Así con las camisetas diseñadas para volar en el Medio Maratón Valencia La organización presenta la equipación oficial para los 21k que se celebran el próximo 26 de octubre

Imágenes que desvelan algunos detalles de la equipación oficial del Medio Maratón Valencia.

Lourdes Martí Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

¿Qué mayor motivación para la vuelta a la rutina que conocer cómo será la camiseta oficial de la primera gran prueba del otoño en la ciudad del running? Los inscritos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ya saben el modelo de la carrera que se disputa el próximo 26 de octubre.

El anuncio del diseño de las camisetas de la carrera suponen un alivio para los inscritos que tenían algunas dudas de qué iba a ocurrir con ellas después del anuncio a principio de verano de la entrada de Luanvi, firma que hasta el año pasado vistió a los participantes en los 21k de la ciudad, en concurso de acreedores.

La camiseta, que un año más se puede elegir en manga corta o tirantes y con patrón masculino o femenino, es negra con un entramado en gris y la leyenda 21KValencia en naranja. Por detrás, lleva la inscripción «Más rápido que ayer, menos que mañana».

Está elaborada con tejido técnico Ecotech confeccionado con hilo de poliéster procedente de botellas de plástico recicladas aportando ligereza y suavidad y una máxima transpiración para mantenerse siempre seco.

Además, las prendas tienen las costuras planas para evitar rozaduras, así como tecnología Skin4Run para ajustarse al cuerpo y Fix Color para garantizar la duración del color original.

