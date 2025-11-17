Les Arts ofrece sus vistas y su música para seguir el Maratón Valencia

El Maratón Valencia Ttinidad Alfonso Zurich es cada vez más uno de los eventos centrales de la ciudad. Ya no sólo para los aficionados ... a la carrera a pie, sino para miles de personas que quieren animar a sus familiares o amigos, o sencillamente, para aquellos que quieren disfrutar del acontecimiento. Para este año hay una nueva propuesta que vincula el deporte con la música. El Palau de les Arts Reina Sofía abrirá sus espacios y terrazas el domingo 7 de diciembre, con una propuesta exclusiva que aúna gastronomía, arquitectura y música para disfrutar de la carrera de los 42.195 metros..

Con Maratón a Les Arts, el recintoofrece una vivencia única que incluye una visita con audioguía por las diferentes salas del edificio, un completo servicio de brunch, música y el mejor ambiente con vistas privilegiadas al evento deportivo del año.

Les Arts permanecerá abierto ese día desde las 9.30 h hasta las 14.00 h para ofrecer, desde su exclusivo emplazamiento en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una panorámica inigualable de la salida y de los metros finales de la prueba, considerada «la mejor maratón del mundo» y que, en su pasada edición, congregó a más de 35.000 corredores.

Les Arts informa de que la experiencia completa Maratón a Les Arts tiene un precio único de 50 euros. No obstante, para quienes no deseen hacer uso del servicio de brunch, se han establecido entradas a 22 euros con una consumición incluida. Los interesados pueden adquirir sus localidades a través de la web de Les Arts. La disponibilidad es limitada hasta completar el aforo.

Les Arts recuerda que el acceso al recinto el 7 de diciembre será exclusivamente a pie, ya que el entorno será empleado para habilitar los últimos metros y la líena de meta a la que ansían llegar miles de corredores, que habrán partido desde primera hora de la mañana del puente de Monteolivete. Para quienes deban acceder a la zona con transporte público, la organización informa de que el aparcamiento más cercano estará situado en el Oceanogràfic.