Espectacular accidente de tres vehículos en el cruce entre Pérez Galdós y Tres Forques
Salida de una edición anterior de Maratón Valencia, con el Palau de Les Arts a la derecha. LP

Les Arts ofrece sus vistas y su música para seguir el Maratón Valencia

El recinto habilita una de sus terrazas, con música, visitas guiadas y brunch como complementos para visualizar la carrera del 7 de diciembre

M. Rodríguez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:30

El Maratón Valencia Ttinidad Alfonso Zurich es cada vez más uno de los eventos centrales de la ciudad. Ya no sólo para los aficionados ... a la carrera a pie, sino para miles de personas que quieren animar a sus familiares o amigos, o sencillamente, para aquellos que quieren disfrutar del acontecimiento. Para este año hay una nueva propuesta que vincula el deporte con la música. El Palau de les Arts Reina Sofía abrirá sus espacios y terrazas el domingo 7 de diciembre, con una propuesta exclusiva que aúna gastronomía, arquitectura y música para disfrutar de la carrera de los 42.195 metros..

