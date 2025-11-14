Las zapatillas más codiciadas para el maratón de Valencia El aumento de popularidad y el repunte de búsquedas en internet de estos modelos hace que se conviertan en una opción muy real para los corredores

Adrián Cambra Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:44

Cada vez queda menos para una de las semanas más movidas y emotivas que vive todos los años la ciudad de Valencia. Uno de esos eventos al que acude gente de cada rincón del mundo y en el que toda la población en conjunto se vuelca. Hablamos del Maratón de Valencia. 42 kilómetros que correr sin parar, y a pesar de no entrar entre las 7 grandes maratones (que se encuentran en ciudades tan masivas como Tokio, Boston, Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Boston), el año pasado se vendieron un total de 35.000 dorsales, número muy digno.

Tal es la importancia de este evento que el medio maratón, considerado como uno de los «super half marathons» en muchos casos sirvió como entrenamiento para preparar la gran carrera celebrada en diciembre.

Como ya sabemos, el equipamiento es crucial en este tipo de competiciones, y como no podía ser de otra manera, las zapatillas de correr se convierten en el accesorio más cotizado. Por eso, es importante repasar cuáles se están convirtiendo en las más populares y deseadas por el consumidor.

Para ello, utilizaremos como referencia la página web JD Sports, y veremos en qué porcentaje han aumentado las búsquedas de un modelo u otro de zapatillas.

Empezamos con Nike, y es que esta marca se ha metido como nunca en el mundo del running. Tanto es así que están empezando a desarrollar las primeras deportivas robóticas del mercado, aunque esto ya es otro tema.

Su modelo Pegasus 41 ha conseguido que su número de búsquedas aumente en un 600%, haciendo que sean las más deseadas en esta página web por cualquier «runner». Según su descripción, hace uso de un diseño moderno y aerodinámico, a la vez que proporciona una gran amortiguación en cada zancada, sumando a todo esto que su uso puede ser diario.

Ya en los otros puestos, el porcentaje se reduce considerablemente, aunque siguen siendo opciones muy válidas para el corredor. En segundo lugar, encontramos las «On Running Cloudtilt». Según sus creadores, estas combinan un diseño elegante y minimalista, y proporcionan aterrizajes suaves y despegues llenos de energía. También son multiusos: su tracción firme en terrenos invernales las hace perfectas tanto para entrenar como para su uso diario. Las búsquedas de este modelo han crecido en un 267% en el último mes.

Por otra parte, otras que han sufrido un gran repunte son las Salomon XT-6, las cuales pueden venirle muy bien a los corredores, sobre todo si tenemos en cuenta el último historial de carreras de largas distancias en Valencia. Ya son dos años seguidos en los que llueve en el medio maratón, así que estas zapatillas son ideales para estos escenarios. Cuentan con un buen agarre para suelos mojados y pavimentos irregulares. Igual es por esto mismo por lo que sus búsquedas se han incrementado en un 183%.

Otros modelos que han conseguido un repunte en sus búsquedas han sido las Adidas evo SL, con un 216% en el último mes, y las Nike Vomero Plus, con un 133%.

Como vemos, hay donde elegir, y al final el corredor casi siempre se va a decantar por su marca de confianza, ya que lo que funciona no tiene por qué cambiarse. Aún así, todo parece indicar que estas son las zapatillas que van a triunfar en el maratón de Valencia. Veremos si son efectivas y en unas semanas los corredores consiguen mejores marcas con ellas puestas.

