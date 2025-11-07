Errores en la tirada larga durante la preparación para el Maratón Valencia
Ir a ritmo de carrera o sumar más kilómetros de los necesarios, algunos de los fallos que cometen los runners
Valencia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:09
Queda un mes para el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Con mucho trabajo hecho, llega esa recta final hacia la línea de salida de ... la prueba del próximo 7 de diciembre.
A buen seguro que a estas alturas ya lo tienes todo controlado, pero por si acaso, o para un futuro, aquí os dejamos algunos de los errores más comunes que se cometen en las tiradas largas. Con el fin de que os pongáis en situación, acompañamos el audio con imágenes cedidas por la organización de la carrera de la gran cita de los 42k de la inolvidable edición de 2024.
