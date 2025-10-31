Cómo evitar los resfriados tras una carrera de larga distancia
La nutrición o el descanso, factores clave para tener un sistema inmunológico fuerte
Viernes, 31 de octubre 2025, 12:54
Correr fortalece el sistema inmunológico, sin embargo, cuando se practica carrera a pie durante una larga distancia, como un medio o maratón, es normal resfriarse.
En este videoconsejo ofrecemos algunas claves para evitarlo desde el día a día.
Las imágenes están cedidas por el Circuit de Carreres Popular Diputació de Valencia y pertenecen a la XLI Volta a Peu Cullera.