Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE
Un corredor, durante el Medio Maratón Valencia 2025.
Un corredor, durante el Medio Maratón Valencia 2025. FILI NAVARRETE
VÍDEOCONSEJO

Cómo evitar los resfriados tras una carrera de larga distancia

La nutrición o el descanso, factores clave para tener un sistema inmunológico fuerte

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:54

Comenta

Correr fortalece el sistema inmunológico, sin embargo, cuando se practica carrera a pie durante una larga distancia, como un medio o maratón, es normal resfriarse.

En este videoconsejo ofrecemos algunas claves para evitarlo desde el día a día.

Las imágenes están cedidas por el Circuit de Carreres Popular Diputació de Valencia y pertenecen a la XLI Volta a Peu Cullera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  3. 3

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  4. 4 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana: se puede comprar el vestido por 49,99 euros
  5. 5 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  8. 8

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  9. 9 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo evitar los resfriados tras una carrera de larga distancia