Cinco consejos para no obsesionarse con el running

Entregarte al cien por cien es algo fantástico pero hay veces que no se puede con toda la carga. Aunque estemos en un buen momento ... físico, quizás no estamos cumpliendo con nuestros objetivos y no obsesionamos con la carrera a pie.

Para lograr retomar una relación sana con el running o con el deporte en general, en este vídeoconsejo ofrecemos cinco consejos que nos ayudarán en nuestro propósito.

Las imágenes están cedidas por el Circuit de Carreres Popular Diputació de Valencia.