Cinco consejos para no obsesionarse con el running
Recordar los motivos que te llevaron a correr o parar cuando el cuerpo o mente lo piden, fundamental para lograr tener una relación sana con el deporte
Valencia
Viernes, 3 de octubre 2025, 14:28
Entregarte al cien por cien es algo fantástico pero hay veces que no se puede con toda la carga. Aunque estemos en un buen momento ... físico, quizás no estamos cumpliendo con nuestros objetivos y no obsesionamos con la carrera a pie.
Para lograr retomar una relación sana con el running o con el deporte en general, en este vídeoconsejo ofrecemos cinco consejos que nos ayudarán en nuestro propósito.
Las imágenes están cedidas por el Circuit de Carreres Popular Diputació de Valencia.
