Dónde aparcar este domingo por el Maratón de Valencia 2025 Los participantes tienen habilitada varias zonas de aparcamiento desde primera hora del domingo 7 de diciembre

Mario Lahoz Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:22

Este domingo 7 de diciembre, la ciudad de Valencia se detiene para disputar la 45ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Cerca de 36.000 corredores recorrerán las zonas más emblemáticas de la ciudad durante los 42 kilómetros que tiene la prueba, que empieza a las 8:15 y termina a las 15:15, aproximadamente.

Para facilitar el desplazamiento de los corredores hasta la zona de inicio de la cita, el Ayuntamiento habilitará desde las 6:00 horas del domingo los aparcamientos del Oceanogràfic y del centro comercial Aqua.

Si ambas zonas completan el cupo de vehículos, existen otras opciones como el aparcamiento del cementerio general desde donde se puede tomar la línea 99 de la EMT para acercarse a la zona de salida de la carrera.

También se puede estacionar en un aparcamiento en Nazaret, situado en la calle de Les Barraques del Figuero, desde donde se puede tomar la línea 4 de la EMT.

Cabe destacar que habrá cinco puntos de cruce peatonal durante el Maratón: el paso subterráneo del metro de la calle Xátiva, calle Colón con Sorni y Colón con Porta de la Mar. En estos puntos se contará con Auxiliares de Servicio y voluntarios de Protección Civil.

Calles cortadas desde el viernes 5

El viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, se cerrárá al tráfico rodado el puente de Monteolivete en ambos sentidos y el vial de Profesor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba.

Por otra parte, se realizarán cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Hermanos Maristas e Instituto Obrero de Valencia (las transversales no) desde las 22:00h y hasta las 06:00 horas del sábado. Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado hasta las 14:00 horas del domingo, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30h, y el tramo entre Ausiàs March y Bombero Ramón Duarte que se abrirá a las 13:00 horas.

Por otro lado, el sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre la plaza Europa y el Pont de l'Assut de l'Or, de 6:00 a 14:00 horas, aproximadamente, con el fin de albergar el 'mini maratón'. Además, tambien se realizarán cortes en Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada de la ciudad.

Para terminar, los cortes para albergar el recorrido el mismo domingo empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menendez Pidal - Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.