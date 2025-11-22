El Maratón de Valencia en 5 horas: tiempo de paso kilómetro a kilómetro Plan de carrera para superar la prueba en cinco horas este 7 de diciembre

Jaime Vázquez García Sábado, 22 de noviembre 2025

Valencia ya respira ambiente de gran cita deportiva. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025, que se disputará el próximo 7 de diciembre, volverá a situar a la ciudad en el mapa mundial del atletismo con una participación que roza el lleno técnico, superando de nuevo los 35.000 dorsales. La prueba, distinguida por World Athletics con la etiqueta Platinum Label, reunirá a algunos de los fondistas más rápidos del planeta y aspira a firmar una de las ediciones más competitivas de su historia.

La capital del Turia se ha consolidado como el circuito fetiche para lograr marcas personales gracias a su perfil plano, la proximidad al nivel del mar y unas condiciones meteorológicas que suelen ser perfectas en esta época del año. De hecho, Valencia encadena varios años como el maratón más rápido de España y uno de los más veloces del mundo, atrayendo a figuras de primer nivel y a miles de aficionados que ven en esta cita la mejor oportunidad para mejorar su registro en los 42,195 kilómetros.

Mientras el grupo élite intentará acercarse a tiempos de récord, la gran mayoría de participantes afrontará la prueba como un desafío personal: debutar, bajar de las cinco horas, o simplemente cruzar la pasarela sobre el agua en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con la satisfacción de haber completado el desafío. Todo ello en un maratón que, edición tras edición, sigue creciendo en prestigio, ambición y capacidad de convocatoria.

Estos son los tiempos de paso para correr el Maratón de Valencia en cinco horas, según la calculadora de la página web oficial de la carrera (https://www.valenciaciudaddelrunning.com/maraton/calculadora-de-ritmos-y-tiempos/):

Tabla de ritmos - Maratón Valencia 2025 Ritmos por kilómetro — Maratón de Valencia 2025. Fuente: lasprovincias.es Distancia (kilómetros) Distancia (m) Tiempo de paso Ritmo 1 kms 1.000 mts. 00:07:07 07:07 2 kms 2.000 mts. 00:14:14 07:07 3 kms 3.000 mts. 00:21:21 07:07 4 kms 4.000 mts. 00:28:28 07:07 5 kms 5.000 mts. 00:35:35 07:07 6 kms 6.000 mts. 00:42:42 07:07 7 kms 7.000 mts. 00:49:49 07:07 8 kms 8.000 mts. 00:56:56 07:07 9 kms 9.000 mts. 01:04:03 07:07 10 kms 10.000 mts. 01:11:10 07:07 11 kms 11.000 mts. 01:18:17 07:07 12 kms 12.000 mts. 01:25:24 07:07 13 kms 13.000 mts. 01:32:31 07:07 14 kms 14.000 mts. 01:39:38 07:07 15 kms 15.000 mts. 01:46:45 07:07 16 kms 16.000 mts. 01:53:52 07:07 17 kms 17.000 mts. 02:00:59 07:07 18 kms 18.000 mts. 02:08:06 07:07 19 kms 19.000 mts. 02:15:13 07:07 20 kms 20.000 mts. 02:22:20 07:07 21 kms 21.000 mts. 02:29:27 07:07 22 kms 22.000 mts. 02:36:34 07:07 23 kms 23.000 mts. 02:43:41 07:07 24 kms 24.000 mts. 02:50:48 07:07 25 kms 25.000 mts. 02:57:55 07:07 26 kms 26.000 mts. 03:05:02 07:07 27 kms 27.000 mts. 03:12:09 07:07 28 kms 28.000 mts. 03:19:16 07:07 29 kms 29.000 mts. 03:26:23 07:07 30 kms 30.000 mts. 03:33:30 07:07 31 kms 31.000 mts. 03:40:37 07:07 32 kms 32.000 mts. 03:47:44 07:07 33 kms 33.000 mts. 03:54:51 07:07 34 kms 34.000 mts. 04:01:58 07:07 35 kms 35.000 mts. 04:09:05 07:07 36 kms 36.000 mts. 04:16:12 07:07 37 kms 37.000 mts. 04:23:19 07:07 38 kms 38.000 mts. 04:30:26 07:07 39 kms 39.000 mts. 04:37:33 07:07 40 kms 40.000 mts. 04:44:40 07:07 41 kms 41.000 mts. 04:51:47 07:07 42 kms 42.000 mts. 04:58:54 07:07 42,195 kms 42.195 mts. 05:00:00 07:07

