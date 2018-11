Alerta en Tavernes ante la espectacular crecida del río Vaca en Simat 00:11 Existe cierto temor entre los vecinos que viven en puntos más cercanos al cauce ROCÍO ESCRIHUELA TAVERNES DE LA VALLDIGNA Jueves, 15 noviembre 2018, 12:46

En Tavernes de la Valldigna siguen muy de cerca el aumento del nivel del Vaca ante la crecida del río esta madrugada por las intensas precipitaciones que se han registrado en Simat de la Valldigna. En el pequeño municipio vallero, según datos de Meteovall, se habían acumulado 145 litros a las 8 de la mañana. Esa gran cantidad de agua ha puesto en alerta a la capital vallera que tiene todo el dispositivo en activo desde última hora de ayer según ha indicado el edil Josep Llácer.

No obstante, y a pesar de que existe cierto temor entre los vecinos que viven en puntos más cercanos al río, el concejal ha señalado que en estos momentos no hay nada que indique que puede haber peligro. Llácer también señaló que hasta el momento no se han registrado incidencias, pero los efectivos de seguridad han cortado al tráfico el Azud como es habitual cada vez que se registran precipitaciones intensas. También está prohibida la circulación en algunos pasos inundables de las zonas rurales de la localidad.