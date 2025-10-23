El Síndic de Greuges exige al Ayuntamiento de Castelló de Rugat actuar «con firmeza» ante las molestias por ruido denunciadas por un vecino Recomienda al Consistorio que garantice el cumplimiento de la orden emitida al propietario de un almacén de instrumentos de música para que se abstenga de utilizarlo como local de ensayo

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha instado al Ayuntamiento de Castelló de Rugat a actuar «con firmeza, determinación y sin más demora» para poner fin a las molestias por contaminación acústica que viene sufriendo un vecino del municipio, afectado por la utilización de un almacén de música como local de ensayo, ubicado en el edificio en el que reside.

Según recoge la resolución del Síndic, el denunciante lleva soportando desde 2023 unos niveles de ruido «que no tiene el deber de soportar», a pesar de haber acudido reiteradamente a la administración local en busca de una solución. Las quejas derivaron en una resolución municipal en la que se constataron los hechos denunciados y se ordenó el cese del uso del local como sala de ensayos. Sin embargo, la orden no ha sido respetada, y las molestias persisten.

El defensor del pueblo autonómico recuerda que la administración tiene la obligación de hacer cumplir sus propias resoluciones, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la salud, el descanso, el disfrute de una vivienda digna y un medio ambiente adecuado. «Las demoras en la ejecución de resoluciones dictadas en defensa de derechos sustanciales socavan la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento de las instituciones y, en última instancia, en el propio sistema democrático», advierte el escrito.

En este sentido, el Síndic recomienda al Ayuntamiento de Castelló de Rugat que adopte, «sin demora y con determinación», todas las medidas necesarias para constatar los incumplimientos y molestias denunciadas. Además, en caso de verificarse, exige que se haga cumplir la orden de paralización de la actividad del local, que expresamente prohíbe «la realización de actividades ruidosas con utilización de instrumentos de percusión», y que el propietario se ajuste estrictamente a los términos de la licencia concedida.

La denuncia ante el Síndic fue interpuesta en julio de este año, después de que, según el denunciante «los ruidos y las vibraciones» seguían produciéndose y que estaba afectando a la tranquilidad y a la recuperación de su salud ya que había sufrido una grave enfermedad, a pesar de que en junio de 2023 el Ayuntamiento paralizó el uso del almacén como local de ensayo por no tener licencia para esta actividad.

El Consistorio corrobora el acuerdo de la Junta Local de Gobierno de paralización del uso en el informe remitido al Síndic de Greuges. El propietario del local contestó al Ayuntamiento que «se contemple que el habitáculo insonorizado exclusivamente para estudiar música los miembros de nuestra familia pero en ningún caso se trata de una sala de ensayos.»

Tras persistir las quejas del vecino, en julio de este año se llevaron a cabo inspecciones por parte de la Policía Local sin que pudieran constatar el uso que se estaba dando al local porque no se les había permitido entrar al edificio y que en agosto de este año. Ante esta situación y dado que ya han pasado dos años y no se ha solucionado el problema, desde la Alcaldía se decreta incoar un expediente sancionador por infracción urbanística, suspendiendo la actividad y ordenar al titular de licencia concedida la paralización inmediata de la actividad percusión.

El promotor de la queja reconoce que desde que se notificó la incoación del expediente sancionador hasta el 9 de septiembre no estaban sufriendo las molestias, pero muestra su desconfianza ante el Síndic de que no vuelvan a producirse. De hecho, vuelve a remitir escrito al defensor del ciudadano un mes después, el 8 de octubre indicando se continúa realizando actividades musicales en ese recinto, «haciendo caso omiso a los mandamientos municipales, a las indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento e incluso a las actuaciones de la Policía Local» y considera que esta conducta podría tener un «carácter de represalia» contra su persona dado que sabe que fue quien interpuso la denuncia.

Ante esta nueva denuncia, el Síndic recuerda que excede sus competencias hacer cumplir la legalidad y lo único que puede hacer es reclamar al Ayuntamiento de Castelló de Rugat, como competente, que garantice las resoluciones que él mismo ha adoptado. De ahí, la recomendación final al Consistorio de que adopte «sin demora y con firmeza» todas las medidas que resulten precisas para hacer cumplir la orden impuesta al propietario del local para que se abstenga de utilizar el mismo como local de ensayos.