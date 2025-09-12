El PP de Xàtiva pide a la concejala de Seguridad que dimita por la investigación de la Agencia Antifraude La edil apelada responde que quien ha cometido una irregularidad son los populares por filtrar un documento que era confidencial y desde el gobierno local no descartan acudir al juzgado

B. González Xàtiva Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:29 Comenta Compartir

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva, Eduardo Llopis, ha pedido este jueves a la concejala de Seguridad y Recursos Humanos, Xelo Angulo, que presente su dimisión tras la investigación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude para investigar el proceso selectivo de la Policía Local «y el más que evidente conflicto de intereses existente», ha asegurado.

En un turno de ruegos y preguntas tenso, el edil ha insistido en que «cada día que pase usted aquí sentada, formando parte de esta Corporación, es una vergüenza y una ofensa para el prestigio de esta Institución, además de suponer un absoluto desprecio al conjunto de la ciudadanía a la que representamos».

Además la ha acusado de poner en entredicho la imparcialidad de todo el proceso. «Usted y sólo usted, con su comportamiento indecente de continuar al frente de la concejalía de Policía Local, desde la que promovió un proceso selectivo, en el que su hijo participó y obtuvo una plaza de agente, ha puesto en entredicho la imparcialidad de todo el proceso, además de la credibilidad», ha manifestado.

Llopis le ha afeado «no estar a la altura de las circunstancias» y «la ha invitado» y «rogado» a presentar su dimisión».

En su contestación, la concejala Xelo Angulo, le ha recordado que no tiene inmunidad ni aforamiento para decir lo que quiera y ha advertido al edil popular que están entrando «en un terreno muy preocupante, que es el de las injurias y el de las calumnias, y eso, saben que es penal».

También le ha recordado que ha cometido una irregularidad dando a conocer un documento confidencial y que se reservan las medidas oportunas que podrían adoptar por haber exhibido el documento, «señalando a mí y a una persona que tiene un parentesco conmigo, con el consecuente perjuicio a su imagen, a su honor. Está señalando a los tribunales, al equipo de gobierno, al Ayuntamiento, al propio alcalde, a los aspirantes ya la propia imagen y prestigio de la Policía Local de Xàtiva», le ha recriminado.

El alcalde, Roger Cerdà, ha recordado que el fiscal general del Estado ha sido imputado por presuntamente por una filtración. «Usted ha pasado por encima de la advertencia de la Agencia Valenciana Antifraude, así que no jugaría con estas cuestiones», ha advertido al edil del PP y no ha descartado llevar el asunto a los juzgados.