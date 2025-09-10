Antifraude abre una investigación sobre el proceso de selección en el que el hijo de la concejala de Seguridad de Xàtiva obtuvo una plaza de policía local El Csif ya denunció ante la Agencia que el Ayuntamiento nombró como presidente del tribunal calificador al entonces comisario de la Policía Local pese a que debería abstenerse

La Agencia Valenciana Antifraude investiga el proceso selectivo para cubrir siete plazas por el turno libre de la Policía Local llevado a cabo por el Ayuntamiento de Xàtiva. Lo hace a raíz de la denuncia presentada por presuntas irregularidades dado que uno de los aspirantes que, finalmente obtuvo plaza, es hijo de la concejala de Seguridad y Recursos Humanos, Xelo Angulo, quien no renunció a su cargo durante el proceso selectivo.

Es por ello que la Agencia Antifraude ha requerido al consistorio que remita en un plazo de 10 días hábiles toda la documentación relativa al proceso selectivo.

Cabe recordar que cuando se inició el proceso selectivo, el 9 de abril de 2024, el sindicato Csif denunció ante la misma Agencia Antifraude el nombramiento del entonces comisario de la Policía Local de Xàtiva, Antonio Collado, como presidente del tribunal calificador, al considerar que se daban las causas de absentismo en el proceso, dado que uno de los aspirantes era familiar directo de la concejala responsable de Policía y de Recursos Humanos que fue quien firmó la permanencia en el servicio activo del comisario, quien, por edad, tendría que tener la jubilación forzosa.

Aunque según indica el sindicato, desde la Agencia Antifraude no tuvieron respuesta, si es cierto que la denuncia, que también remitieron al Consistorio, provocó la renuncia de Collado como presidente del Tribunal calificador del proceso selectivo y fue sustituido por el intendente jefe de la Policía Local de Catarroja.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva defienden que el proceso selectivo de oposición para las plazas de Policía Local, como el resto de procesos efectuados en esta legislatura, «se ha desarrollado con total legalidad, transparencia y garantías».

Denuncian que el Partido Popular haya hecho público un expediente que tiene carácter «confidencial» y que fue notificado este mismo martes al Consistorio y recuerda que con esta filtración «el PP incumple la normativa y comete una infracción muy grave, ya que tal (como se explica en el documento), la publicación de una acusación sin posibilidad de haber aportado las pruebas pertinentes, no sólo perjudica a la imagen del Ayuntamiento, sino que puede alterar el correcto desarrollo del procedimiento jurisdiccional o administrativo».

«Mentiras e insinuaciones»

Desde el Consistorio acusan al PP de «poner en entredicho la legitimidad de un proceso selectivo legal y transparente», «cuestionar la profesionalidad de los agentes que han accedido a ellos» y «menguar injustamente la autoridad del cuerpo ante la ciudadanía».

«Los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Local han superado las pruebas con esfuerzo, mérito y capacidad, mereciendo respeto y reconocimiento» y achacan a los populares de, «con sus mentiras e insinuaciones», intentar ensuciar la imagen «de un colectivo que trabaja a diario para garantizar la seguridad y la convivencia en Xàtiva».

El equipo de gobierno socialista asegura que no van aceptar lecciones del PP en materia de persona y recuerdan que durante los veinte años de su gobierno municipal, «fueron más de 100 las personas que accedieron al Ayuntamiento sin ningún proceso selectivo. Una situación irregular que el actual gobierno ha tenido que subsanar con el proceso de estabilización impulsado en los últimos años, llevado a cabo con total transparencia y ajustado a la legalidad vigente».

Explicaciones en el pleno

El Partido Popular de Xàtiva, en una nota de prensa, califica los hechos de «escándalo ético y político» del gobierno socialista en el Ayuntamiento y recuerda que ya interpeló y exigió explicaciones a la concejala en un pleno. «Lo advertimos en el pleno y hoy la Agencia Antifraude nos da la razón. No es un tema menor, es un escándalo institucional que afecta a uno de los pilares de nuestro Ayuntamiento, como es la Policía Local, porque quien ostenta la responsabilidad política de ese cuerpo no puede mirar hacia otro lado cuando su propio hijo resulta seleccionado», declara el concejal popular Eduardo Llopis.

En aquel pleno la concejala Xelo Angulo afeó a los populares que pusieran en duda el proceso y recordó que en los 33 procesos selectivos que tiene en marcha el Ayuntamiento con más de 2.000 aspirantes, ningún miembro del equipo de gobierno o concejal había participado. «Cualquier ciudadano ha tenido la oportunidad de presentarse y ningún concejal ha participado en ningún proceso», manifestó.

«El papel de cualquier regidor es impulsar, de la mano de los sindicatos, los procesos selectivos y la ejecución corresponde a los tribunales calificadores que lo hacen con rigor e imparcialidad, atendiendo a criterios de mérito y capacidad y con todas las medidas de confidencialidad», indicó.

Cuestión de ética

Al PP no convencen estas explicaciones y reprochan que la edil se mantuvo al frente del departamento que promovió el proceso selectivo sin renunciar a sus competencias durante el desarrollo de las oposiciones, a pesar de su evidente vinculación familiar con uno de los participantes.

Aseguran que el caso tiene un agravante político añadido dado que Angulo es diputada autonómica y preside el Fons Valencià per la Solidaritat, «por lo que debería conocer sobradamente los estándares éticos y las obligaciones de abstención que exige la normativa.

«Que la concejala Angulo haya permanecido en su cargo durante todo el proceso de selección es una indecencia que demuestra bien a las claras el escaso respeto que le merecen las instituciones», añade Llopis.

«Desde el Partido Popular de Xàtiva no vamos a permitir que se normalice que los hijos de los cargos políticos obtengan plazas bajo la sospecha de trato de favor mientras cientos de aspirantes se dejan la piel para ganarse un puesto con esfuerzo, mérito y capacidad», concluye.