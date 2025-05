El PP de Xàtiva denuncia que no se permite el acceso al Hotel Murta para comprobar si está okupado El ayuntamiento niega la okupación y señala que el movimiento en el interior del edificio responde a tareas de limpieza

Xàtiva Martes, 20 de mayo 2025

El Partido Popular de Xàtiva presentará una queja formal ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana tras la negativa del gobierno municipal a permitir el acceso al Hotel Murta, un edificio de titularidad pública cerrado desde 2018, cuya situación preocupa cada vez más a los vecinos del barrio.

En las últimas semanas, el PP ha recibido avisos reiterados de vecinos de la zona alertando de que se observan luces encendidas, ruidos y presencia de personas en el interior del hotel a altas horas de la noche, a pesar de que el edificio se encuentra oficialmente tapiado y sin uso.

Ante esta situación, el PP solicitó de forma oficial en marzo y nuevamente en mayo de 2025 una visita al inmueble para comprobar su estado, en ejercicio de su función de fiscalización como representantes públicos. Sin embargo, la respuesta de la concejal de Turismo, Raquel Caballero, ha sido negativa a esta petición alegando que «se está limpiando y acondicionando» el edificio para visitas posteriores.

«No nos creemos esa excusa. Lo que deberían hacer es dejarnos entrar a comprobar si hay personas viviendo en un edificio municipal cerrado desde hace 7 años», ha afirmado el portavoz del PP, Marcos Sanchis.

El Partido Popular denuncia que esta negativa vulnera el derecho a la información y al control de la acción pública, recogido en el artículo 77 de la Ley de Régimen Local y en el artículo 23 de la Constitución. «Queremos saber si se está ocupando el edificio y si el Ayuntamiento está haciendo algo al respecto. La respuesta del gobierno es encerrarse en el oscurantismo y en excusas ridículas. Una vez más, el PSOE de Roger Cerdà bloquea a la oposición e incumple su obligación de transparencia», denuncia Sanchis.

El Hotel Murta lleva siete años cerrado y tapiado tras la rescisión del contrato en 2018. Las licitaciones de 2020 y 2022 fracasaron, y en 2024 se gastaron 5.592 euros en medidas antiocupas. Desde el PP insisten en que este edificio podría estar contribuyendo al desarrollo turístico de la ciudad, pero se ha convertido en un problema más del urbanismo fallido del actual gobierno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Xàtiva niega la okupación de este edificio y asegura que «nos encontramos frente a informaciones falsas, el PP propaga bulos y busca crear alarma social». Sobre el movimiento observado en el interior del hotel explican que «se ha contratado a una empresa para limpiar y retirar enseres de cara a la próxima licitación».

«La voluntad del PP no es constructiva en este asunto así que le pedimos que no espante a los posibles interesados en la concesión y que no perjudique a los intereses municipales proyectos bulos y fake news», concluyen desde el equipo de gobierno de Xàtiva.