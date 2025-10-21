El PP de Xàtiva asegura que la actividad del futuro Centro Raimon costará más de medio millón de euros al año Los populares califican el proyecto de «elitista» y denuncia que pese a su financiación pública estará bajo el control privado al tener los fundadores derecho de veto | El equipo de gobierno defiende el proyecto y acusa al PP de «retorcer los argumentos» por su obstinación contra el cantautor

El Partido Popular de Xàtiva denuncia que el funcionamiento del futuro Centro Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) tendrá un coste anual de más de medio millón de euros, según el propio informe de consultoría encargado por la Fundació Raimon i Annalisa. En concreto, en el documento se expone que el nuevo centro cultural requerirá una plantilla de siete empleados fijos con un coste anual de 368.000 euros, más 153.000 euros para la atención al público y 150.000 euros adicionales para exposiciones.

El informe detalla exposiciones de arte contemporáneo de grandes coleccionistas como Bancaixa, Fundación Mediterráneo, Inelcom o Cal Cego, con presupuestos de hasta 77.500 euros por muestra, lo que, según el PP, convierte al CRAC en «un espacio elitista, desconectado de la cultura local y alejado de las prioridades de Xàtiva». Al respecto, denuncian que no se menciona nada respecto a artistas locales, asociaciones culturales o participación vecinal. «Todo se ha hecho de espaldas a la ciudad», señala Sanchis.

El estudio calcula unos ingresos anuales por venta de entradas de 92.000 euros y unos costes que superan el millón anual, lo que, en palabras del PP, demuestra que «el CRAC nacerá subvencionado eternamente con dinero público».

«Mientras Xàtiva carece de un plan de vivienda y los barrios siguen abandonados, el PSOE se gasta medio millón anual en un centro para mayor gloria de Raimon», ha afirmado el portavoz popular Marcos Sanchis.

El PP subraya que los estatutos de la Fundació Raimon i Annalisa otorgan a los fundadores, Raimon Pelegero y Annalisa Corti, el derecho de veto en las decisiones del Patronato, incluso frente a los representantes públicos.

Explican que en el Patronato participan también el alcalde de Xàtiva, el presidente de la Diputación y el presidente de la Generalitat, «pero ninguno podrá imponer una decisión si los fundadores se oponen». Es por ello que critican que se ha entregado un edificio público a una fundación privada donde los fundadores tienen poder de veto. «El Ayuntamiento paga, la Generalitat paga, la Diputación paga… pero quien decide es Raimon», ha denunciado Sanchis.

El portavoz popular añade que «se rompe el principio de control público sobre un bien municipal y se consagra un modelo de gestión opaco, personalista y contrario al interés general».

«Cultura sí, pero con control público, transparencia y sentido común. Lo que no puede ser es que el PSOE monte un museo para Raimon donde él tenga la última palabra», concluye el portavoz del Partido Popular.

Obstinación contra Raimon

Desde el gobierno local, por su parte, acusan al PP setabense de «retorcer los argumentos» para «justificar lo injustificable» por su posicionamiento en contra del proyecto.

Defiende que el CRA, es «un proyecto singular que proyectará Xàtiva hacia el exterior y la situará como un referente cultural de primer orden, al tiempo que recupera un edificio patrimonial».

Un edificio, el exconvento de Santa Clara que, el gobierno xativí recuerda que fue abandonado por los anteriores gobiernos del PP de los que el portavoz del PP, Marcos Sanchis, formó parte.

También recuerda a Sanchis y los populares que en el proyecto participan la Generalitat y la Diputación de Valencia, actualmente gobernadas por el PP y achacan estos atacas a la «obstinación y manía persecutoria» de los populares con respecto al hijo predilecto de la ciudad.