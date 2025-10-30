El pleno de Xàtiva da el visto bueno al convenio para recuperar los terrenos del Bellveret La Corporación municipal vuelve a debatir el problema de la vivienda para rechazar una moción del PP para adherirse al Plan Vive

El pleno de la Corporación municipal de Xàtiva ha dado el visto bueno al acuerdo transaccional entre el Ayuntamiento y la Colegiata de Santa María para que los terrenos del Bellveret, en el entorno de la ermita de Sant Josep vuelvan a tener titularidad municipal, dado que actualmente están inscritos a nombre de la iglesia, como ya adelantó LAS PROVINCIAS.

El acuerdo que firmarán ambas partes incluye que se comprometen a realizar las gestiones necesarias para que se modifique la titularidad en el registro de la propiedad, así como el catastral, sin ninguna contraprestación ni compensación. Cabe recordar, que según explicó el abad, Camilo Bardisa a este periódico, la Colegiata inscribió a su nombre estos terrenos en 2002 porque en el catastro estaban a su nombre y no hubo mala fe al respecto.

De hecho, las conversaciones entre Ayuntamiento, Arzobispado y Colegiata han llegado a buen término y el alcalde, Roger Cerdà, en el pleno, agradeció la predisposición de la Iglesia «para recuperar de nuevo para el dominio público estos terrenos que tienen un alto valor para la ciudad». Al respecto ha recordado que en estos terrenos se encuentran muchos elementos como los depósitos del agua que evidenciaban que se trataba de un suelo de dominio público. Cerdà ha confirmado que la firma del convenio será este lunes.

Por otra parte, en un pleno más se ha abordado la problemática de la vivienda en la ciudad, a raíz de la moción presentada por el grupo del PP instando a la adhesión de Xàtiva al Plan Vive de la Generalitat. Una moción que ha sido rechazada por los votos a favor de los grupos que conforman el equipo de Gobierno.

Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, los populares querían, con esta moción, instar al equipo de gobierno local a seguir el ejemplo de otras muchas ciudades de la Comunitat, más de 300, según el portavoz, Marcos Sanchis, para que Xàtiva tuviera vivienda pública protegida.

Al respecto, tanto el concejal de Xàtiva Unida, Héctor Cuenca, como la del PSPV, Lena Baraza, aseguraron no entender el por qué de esta moción, cuando ya se había traído una previa para exigir al Consell que aplicara la ley de Vivienda del Gobierno. En el debate de aquella moción, ambos grupos coincidieron en calificar el Plan Vive como la vuelta al modelo de la burbuja inmobiliaria en la que se usurpa recursos públicos por parte de las constructoras.

«Si de verdad les importa la vivienda, ya están tardando en exigir a su partido que cumplan con la inversión del parque joven», ha indicado Cuenca. Mientras que Baraza ha instado en que Xàtiva necesita un Plan Vive que se ajuste a su singularidad, la rehabilitación de vivienda en el casco antiguo.

Al respecto, el alcalde, Roger Cerdà, ha explicado que desde la Dirección General de Vivienda les dijeron que el Plan Vive no contempla la rehabilitación, sólo vivienda nueva en suelo público, «que es lo fácil para las constructoras».

El primer edil ha indicado que desde el área de Urbanismo se vieron los solares municipales susceptibles de ser urbanizables, pero que sólo quedan 4 parcelas de unos 300 metros cuadrados que daría para unas 20 viviendas.

Sobre el ejemplo que el portavoz popular ha puesto de otros municipios socialista que sí se han adherido, el alcalde ha reiterado que cada municipio tiene su singularidad y ha destacado que del parque de vivienda que se construye con el Plan Vive, sólo el 3 ó el 4% de las viviendas pasan al parque público, el resto son para el mercado libre.

II Plan Municipal contra la Violencia de Género

Por otra parte, el pleno ha aprobado con los votos favorables del PSPV-PSOE, PP y Xàtiva Unida, y con la abstención de Vox, el II Plan Municipal de Prevención y Actuación contra la Violencia de Género de Xàtiva.

El documento tiene como objetivo implicar a toda la ciudadanía en la solución del problema de la violencia de género y mejorar la calidad de la atención y la coordinación entre los recursos locales que atienden a las mujeres víctimas. El Plan, que consta de 48 propuestas concretas de implementación en la ciudad, es el resultado del análisis del trabajo de los últimos años y de un diagnóstico elaborado a partir de datos cualitativos y cuantitativos recogidos por los diferentes profesionales que participan en la prevención, atención, formación y/o recuperación de las mujeres víctimas.

«Se trata de un plan que aspira a ser una herramienta transversal para promover una Xàtiva más justa, libre y democrática. Y por eso hay que plantar cara a las desigualdades de género basadas en las relaciones de poder y en el machismo estructural de esta sociedad capitalista», ha defendido la concejala de Igualdad, Amor Amorós.

Desde el PP, pese a votar a favor, ha querido recordar la pérdida de las competencias del juzgado de violencia de género que, en el mismo documento, se reconoce que es un obstáculo añadido para la atención y recuperación de las víctimas.