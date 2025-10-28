El PP de Xàtiva impulsa la adhesión al Plan Vive ante el encarecimiento de la vivienda Los populares llevan al pleno una moción para instar al Consistorio a sumarse a esta iniciativa de la Generalitat que consideran «clave» para construir vivienda asequible y rehabilitar el casco histórico

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado una moción que se debatirá en el pleno de de este jueves con el objetivo de que la ciudad se adhiera al Plan VIVE de la Generalitat Valenciana, una iniciativa destinada a impulsar la construcción de vivienda de protección pública y facilitar el acceso a alquileres asequibles.

Los populares explican que esta propuesta llega tras conocerse que el precio de la vivienda en Xàtiva ha experimentado un fuerte encarecimiento, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y personas mayores. «Estamos viendo cómo ciudades vecinas como Catarroja, Sagunto o Algemesí ya se han sumado al Plan VIVE, mientras en Xàtiva no se ha hecho absolutamente nada. No podemos seguir siendo los últimos en todo», ha señalado el portavoz popular, Marcos Sanchis.

Recurdan desde el PP que, el Plan VIVE contempla la movilización de suelo público para licitar promociones de vivienda protegida en régimen de alquiler o venta a precio tasado, en colaboración con promotores privados. También prevé actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en cascos históricos, como ya está haciendo la Generalitat Valenciana en Xàtiva gracias al impulso de entidades como Amics de la Costera.

«La Generalitat ya ha invertido en rehabilitar viviendas en nuestro casco antiguo, algo que ha sido posible gracias al trabajo de colectivos ciudadanos, no del equipo de gobierno. Es el momento de sumar Xàtiva al Plan VIVE y poner en marcha una política local de vivienda ambiciosa y realista», ha añadido Sanchis.

La moción incluye la adhesión formal al plan, la creación de una mesa de trabajo para local de vivienda trabajo para coordinar la implementación del Plan, con representación de los grupos municipales, técnicos municipales, y la participación de entidades sociales implicadas en la rehabilitación urbana como Amics de la Costera.

«Pedimos al señor Roger Cerdà que, por una vez, deje de anteponer el carnet del partido a las necesidades de los vecinos y actúe con responsabilidad. O estamos con los jóvenes y las familias, o estamos con el inmovilismo», concluye el portavoz del PP.