Una mujer bailará por primera vez la danza de los 'tornejants' en las fiestas de Algemesí Una actuación de la danza de los 'tornejants'. / lp La presión vecinal y del gobierno local colocará a una fémina de protagonista de un acto que tendrá lugar el sábado por la tarde MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Martes, 3 septiembre 2019, 00:27

La jornada del próximo 7 de septiembre servirá para contemplar la rotura de una nueva capa del techo de cristal con que se encuentran las mujeres. En el baile de la 'vespra', que tendrá lugar el próximo sábado por la tarde, una mujer bailará por primera vez la danza dels 'tornejants'. La decisión tomada por el grupo, que se concretó el pasado jueves por la noche y que estaba previsto comunicar a la interesada durante la jornada de ayer, viene después de que una intensa campaña de presión popular y política haya llevado a los componentes de este grupo, aunque no sin debate interno, a tomar la decisión de que, por primera vez en la historia, una mujer realice las espectaculares piruetas y saltos de los 'tornejants'.

LAS PROVINCIAS ha podido corroborar que en la realización de los primeros cuadrantes para participar en las diferentes procesiones no se incluía a ninguna mujer, por lo que alguno de los miembros del colectivo protestó por el hecho y pidió que se resolviera una circunstancia que había generado un enconado debate en la ciudad.

Finalmente, y tras la presión realizada también desde el propio Consistorio, se decidió la inclusión, por primera vez en la localidad, de una mujer para realizar el papel de 'tornejant'. Hace pocos meses, la alcaldesa socialista del municipio, Marta Trenzano, había manifestado en LAS PROVINCIAS que haría todo lo posible para conseguir que este mismo año hubiera presencia femenina entre los 'tornejants'. La presión de Trenzano y la labor efectuada por el concejal Pere Blanco han provocado que, finalmente, se haya tomado esta decisión.

La primera mujer que realizará en público y en un acto oficial este baile tiene una larga trayectoria dentro del grupo de 'tornejants' y debutará en el acto en que se suele producir el 'bautismo oficial'.

De manera extraoficial, y a la vista de los vecinos, está previsto que esta mujer participe también en los ensayos oficiales que, en el caso de los 'tornejants', están previstos para el próximo jueves 5 de septiembre a partir de las ocho de la tarde en la plaza Ideal-Terrassa.

Fuentes del colectivo que defendían la entrada de la mujer se congratularon de la decisión y se mostraron esperanzados en que se trate de un primer paso, «atrás no podemos volver», para que la presencia de la mujer en las diferentes procesiones sea habitual.

La decisión del colectivo de permitir que una mujer baile en los actos oficiales reducirá algo la presión sobre la necesidad de presentar los estatutos que recojan el modo de incorporarse a la entidad y la cuestión que continúa en pie sobre la permanencia de sus miembros y la reglamentación que indique cuándo deben dejar paso a otra persona.

Cabe recordar que todo este debate surgió a raíz de la dimisión del anterior 'mestre', Juanfran Felici, quien justificó su decisión en los problemas que afirmó haber hallado para posibilitar el acceso de la mujer a este baile.

Poco días después, el propio grupo de tornejants lanzó un comunicado sobre la cuestión. En primer lugar, recordaron que el 27 de mayo del año 2016 realizaron una asamblea entre cuyos puntos se encontraba «la inclusión (o no) de la mujer en els Tornejants». El mero hecho de incluir la posibilidad negativa ya molestó a diferentes sectores de la ciudad al considerar que en pleno siglo XXI no debería haber dudas en este sentido. A continuación, pidieron apoyarse en alguien con más autoridad, como el Patronato de la Fiesta, «y no ser nosotros los que decidamos». Añadieron que acatarían la decisión del Patronato pero apostillan que la mujer debe incorporarse «en las mismas condiciones de los que ahora están».

No es hasta mayo de 2019 cuando el Patronato «acepta la participación de la mujer en els Tornejants», siempre según el comunicado de este colectivo.

Ante esta resolución, «la cuestión planteada es si este mismo año ha de salir una mujer sin tener en cuenta la lista de aspirantes (...) o bien se ha de tener en cuenta». Así, tras las discrepancias existentes entre el mestre «que piensa que la mujer debería salir este año, respecto a una mayoría que piensa que se ha de respetar el orden como se recoge en el extracto del reglamento de régimen interno dels tornejants referido al acceso al baile, el mestre toma la decisión de dejar el baile».

LAS PROVINCIAS pidió sin éxito al grupo de tornejants que informara de en qué posición se encuentra la primera mujer en esta lista de aspirantes. A la hora de aclarar ésta y otras dudas se remitieron al comunicado.

Pero, además, y es algo que no comentan los tornejants en su escrito, el reglamento interno sobre el acceso al baile, apunta que éste se producirá «en función de diversos parámetros, como por ejemplo los años que lleven ensayando y el interés mostrado en estos ensayos, si han sido 'botargues' (la elegida ahora sí lo ha sido) y en función también de la destreza que demuestren en el baile».