La Fira d'Agost protagonista del cupón de la ONCE del 20 de agosto La organización quiere conmemorar el 775 aniversario de una de las fiestas más antiguas de la Comunitat

B. González Xàtiva Jueves, 7 de agosto 2025, 18:46

La ONCE ha querido conmemorar el 775 aniversario Fira d'Agost de Xàtiva haciéndola protagonista en el cupón del miércoles 20 de agosto, último día de feria. Una iniciativa que partió de la agencia que la organización tiene en la ciudad y que contó con el respaldo del Ayuntamiento. «Difícilmente vamos a encontrar un mejor elemento de promoción de nuestra feria que este cupón», ha subrayado el alcalde, Roger Cerdà, quien ha agradecido el gesto y ha invitado a todos a comprar el cupón. «¡Ojalà que toque en Xàtiva o en alguno de los pueblos de la comarca!», ha deseado.

El director de la Agencia de Xàtiva de la ONCE, Simón Costa, ha recordado que llevan trabajando 87 años en la ciudad, desde donde abarcan también a toda la comarca y las de la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés, con un total de 129 trabajadores, de los que 124 son vendedores, «centinelas de la ilusión», ha calificado.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Enrique Llin, ha subrayado, por su parte, la «estrecha y sólida» relación institucional existente con Xàtia y ha subrayado la importancia histórica de su Fira. «Es una cita imprescindible en el calendario de las comarcas centrales», ha señalado.

En total, se repartirán cinco millones de cupones por todo el estado español con la imagen del cartel de aniversario de la feria de Agosto. Un cupón que, en palabras de la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán «no es solo un billete de ilusión, sino también una invitación a conocer Xàtiva, a vivir la Fira y a sentir la hospitalidad de nuestra gente».

