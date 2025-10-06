La empresa setabense Inelcom se encargará del proyecto para monitorizar y digitalizar las depuradoras de la Comunitat El conseller de Medio Ambiente subraya durante su visita a las instalaciones la colaboración público-privada para esta iniciativa que permitirá el control de la calidad del agua en tiempo real

R. X. Xàtiva Lunes, 6 de octubre 2025, 16:12 | Actualizado 16:31h.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado este lunes la multinacional tecnológica Inelcom en Xàtiva que se encargará de desarrollar los sensores que permitirán digitalizar las 467 estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana.

El objetivo, según ha explicado el conseller, es «tener un control en tiempo real de la calidad del agua, reforzando la sostenibilidad y la transparencia en la gestión pública».

La actuación, adjudicada a la UTE formada por la empresa valenciana Inelcom Technology SL y Adasa Sistemas S.A.U., supone una inversión de 6,6 millones. Y, como ha detallado Martínez Mus, «garantizará una respuesta rápida ante posibles incidencias, así como permitirá adaptar las depuradoras a las futuras normativas europeas en materia de gestión y control de las aguas».

De este modo, con la instalación de estos sensores avanzados, no solo se mejora la calidad del agua tratada, sino que «también se proporcionan datos, en tiempo real, a las administraciones y a la ciudadanía para facilitar la toma de decisiones», ha incidido el conseller. Martínez Mus ha mostrado su satisfacción «por constatar que hay empresas como esta que son bandera de la Comunitat en el mundo por su buen trabajo y competitividad».

Este proyecto forma parte de la primera convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Agua, un plan estratégico que busca optimizar el ciclo integral del agua y fomentar la reutilización en los municipios y cuenta con financiación de los Fondos Europeos Next Generation.

Tanto el conseller como el CEO de Inelcom, Javier Quilis, han coincidido en que en un momento mundial tan convulso y con tanta incertidumbre es vital cuidar y apoyar la industria local en pos de una soberanía española y europea, que permita reducir la dependencia de terceros. De la misma forma, han admitido que, con la irrupción de la inteligencia artificial, es esencial preservar y potenciar el talento de alto valor de la Comunitat Valenciana.

Sobre Inelcom

Inelcom es una multinacional tecnológica valenciana con sede social en Xàtiva, fundada hace 45 años por Vicente Quilis. En la actualidad cuenta con más de 2.200 empleados que operan en España, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y ofrecen soluciones y servicios tecnológicos en los sectores de las telecomunicaciones, agrotecnología, deporte, energía y medio ambiente, electrónica, industria, Administraciones Públicas y arte, haciendo de la innovación y el desarrollo del conocimiento nuestra base sobre la que hemos construido lo que somos.

Inelcom dispone de fábrica propia en Xàtiva de circuitos electrónicos, lo que le permite abarcar el ciclo completo en cualquier producto o servicio: Consultoría, Ingeniería, Diseño de la solución, Fabricación de la solución, Instalación, Servicio IT, Operación y mantenimiento y Atención Técnica.