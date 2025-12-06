Detenido un hombre en Xàtiva por amenazar a un grupo de jóvenes con un arma blanca La Policía Local logra arrestarlo después de una persecución por varias calles del centro histórico

La Policía Local de Xàtiva ha detenido a un hombre de unos 55 años por amenazar con un arma blanca a un grupo de jóvenes en la zona de la Plaza de la Bassa y calle Sant Francesc.

Los hechos han ocurrido a las 2 de la madrugada de este sábado. El detenido paseaba en bicicleta por esta zona y cuando pasó cerca de un grupo de jóvenes se dirigió a ellos, por motivos que se se desconocen, y procedió a insultarles, llegando a amenazar a uno de ellos con un pequeño bate de madera.

El joven consiguió arrebatarle el bate y el agresor le amenazó con una navaja que portaba en la mano, hasta que el joven le lanza el bate al suelo y puede alejarse del agresor.

A la llegada de a patrulla de Policía Local, el agresor huye del lugar en bicicleta siendo perseguido por los agentes. La patrulla logra alcanzarlo en la calle Pi, donde es detenido. Previamente, los policías lo trasladan al centro de salud para ser atendido de las heridas que se produce al caer de la bicicleta en el momento de la detención.

Gracias a la rápida intervención de la Policía Local se pudo evitar una desgracia mayor, ya que en la mochila que portaba le fueron intervenidos varios cuchillos y navajas de diferentes formas y tamaños.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional de Xàtiva hasta pasar a disposición judicial.