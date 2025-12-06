Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat
El agresor amenazando con un bate a un joven. LP

Detenido un hombre en Xàtiva por amenazar a un grupo de jóvenes con un arma blanca

La Policía Local logra arrestarlo después de una persecución por varias calles del centro histórico

B. González

Xàtiva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:58

Comenta

La Policía Local de Xàtiva ha detenido a un hombre de unos 55 años por amenazar con un arma blanca a un grupo de jóvenes en la zona de la Plaza de la Bassa y calle Sant Francesc.

Los hechos han ocurrido a las 2 de la madrugada de este sábado. El detenido paseaba en bicicleta por esta zona y cuando pasó cerca de un grupo de jóvenes se dirigió a ellos, por motivos que se se desconocen, y procedió a insultarles, llegando a amenazar a uno de ellos con un pequeño bate de madera.

El joven consiguió arrebatarle el bate y el agresor le amenazó con una navaja que portaba en la mano, hasta que el joven le lanza el bate al suelo y puede alejarse del agresor.

A la llegada de a patrulla de Policía Local, el agresor huye del lugar en bicicleta siendo perseguido por los agentes. La patrulla logra alcanzarlo en la calle Pi, donde es detenido. Previamente, los policías lo trasladan al centro de salud para ser atendido de las heridas que se produce al caer de la bicicleta en el momento de la detención.

Gracias a la rápida intervención de la Policía Local se pudo evitar una desgracia mayor, ya que en la mochila que portaba le fueron intervenidos varios cuchillos y navajas de diferentes formas y tamaños.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional de Xàtiva hasta pasar a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  6. 6

    Así perdió Valencia su milla de oro
  7. 7

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  8. 8 El castillo de fuegos artificiales que se dispara este sábado en Valencia
  9. 9 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  10. 10 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenido un hombre en Xàtiva por amenazar a un grupo de jóvenes con un arma blanca

Detenido un hombre en Xàtiva por amenazar a un grupo de jóvenes con un arma blanca