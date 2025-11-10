Comienza a funcionar el quinto contenedor en Xàtiva El Ayuntamiento instala 116 contenedores marrones para la recogida separada de la materia orgánica que se podrá depositar desde las 19 horas

Desde este lunes, entra en funcionamiento en Xàtiva la recogida separada de la materia orgánica y con tal fin, el Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la empresa que gestiona el servicio FCC, ha instalado 116 contenedores marrones. El horario de depósito de residuos es de 19 a 00:00 horas y fuera de este horario, el contenedor permanecerá cerrado.

En él hay que depositar únicamente los residuos orgánicos, como son restos de comida, huesos y espinas, bolsas de té, posos de café, cáscaras de frutas y verduras, entre otros. Todo ello debe depositarse dentro de bolsas compostables, con el fin de garantizar un correcto tratamiento y compostaje posterior.

La implantación del contenedor marrón responde al cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como su transposición a nivel autonómico mediante la Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana. En ellas se especifica que los municipios están obligados a establecer la recogida separada de biorresiduos, como restos de comida o pequeños restos vegetales.

Desde el Consistorio se lleva implementando desde hace semanas una campaña de educación ambiental. Primero, a la ciudadanía en general con un expositor ubicado en el mercado ambulante durante los meses de septiembre y octubre.

Además, se ha realizado formación a 140 grandes productores de residuos orgánicos, tales como gerentes y personas empleadas en bares, restaurantes y comercios de alimentación y responsables de los comedores escolares, a quienes se ha entregado un distintivo que les acredita como establecimientos responsables con sus residuos.

La campaña continúa en los próximos días con formación a las comisiones falleras, colegios y asociaciones del municipio con el objetivo de llegar a toda la ciudadanía, a través de todas las vías posibles.

