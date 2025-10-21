El colegio de Alfarrasí, ejemplo de educación emocional El centro educativo acoge la celebración del décimo aniversario del programa 'RETO' en la Comunidad Educativa

B. G. Alfarrasí Martes, 21 de octubre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El CEIP Doctor Borràs de Alfarrasí acoge el próximo viernes una jornada para conmemorar el décimo aniversario de la implementación del programa 'RETO en la Comunidad Educativa. Se trata de una innovadora iniciativa educativa, dirigida por la maestra y psicóloga Eva Solaz, que promueve el bienestar emocional de los escolares. El centro se ha convertido en ejemplo de la aplicación y buenas prácticas del programa tras tres años implementándolo.

En esta jornada se brinda la oportunidad a docentes y equipos educativos de conocer el impacto que ha tenido este programa en la vida del alumnado del colegio Doctor Borràs. alumnos. El centro, que alberga a un centenar de alumnos desde los 2 años de edad hasta 6º de Primaria, se ha convertido en un referente en la enseñanza de la inteligencia emocional.

«El CEIP Doctor Borràs es un modelo ejemplar a seguir; su compromiso y dedicación a proporcionar un entorno emocionalmente seguro para sus alumnos son dignos de reconocimiento», comenta Eva Solaz, promotora del programa, quien subraya la importancia de abordar este tema con las herramientas adecuadas en un contexto social donde los índices de suicidio entre adolescentes y jóvenes han alcanzado cifras alarmantes.

«Los centros educativos deben estar preparados para ofrecer respuestas emocionales a sus alumnos. Es nuestra responsabilidad preparar a las futuras generaciones para afrontar sus desafíos emocionales», añade Jordi Estellés, director del centro educativo.

Estellés asegura que en el centro están orgullosos de formar parte de este proyecto que no sólo ha ayudado a mejorar la calidad de la enseñanza, las habilidades sociales y la reducción de conflictos, sino que también «nos hace mejor personas, nos sentimos mejores maestros. Los alumnos se relaciona mejor entre ellos porque saben resolver sus problemas y los docentes somos una vía para ejecutar sus dificultades diarias en las emociones que tienen», asegura Estellés.

El proyecto RETO prioriza la salud emocional al mismo nivel como los aprendizajes académicos, permitiendo desarrollar una relación más profunda en la comunidad educativa. Tiene como piezas angulares el respeto a los demás, la empatía y la tolerancia.

Jornada conmemorativa

En la jornada del 24 de octubre participarán directores y equipos de orientación de diversos municipios de la Vall d'Albaida, La Safor, La Costera, incluso de l'Horta Sud y la Marina Baixa que podrán conocer de primera mano los proyectos y espacios especialmente diseñados para fomentar el desarrollo emocional de los estudiantes.

Así, a lo largo de la mañana, se llevarán a cabo diversas actividades y presentaciones, donde se mostrará cómo se integra el programa RETO en la metodología del centro y los beneficios que ha proporcionado a sus alumnos y cómo estas prácticas pueden ser aplicadas en sus respectivos centros educativos.

El cierre de la celebración tendrá lugar a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de Alfarrasí con una conferencia abierta a toda la comunidad, impartida por la reconocida psicóloga Begoña Ibarrola. Esta charla se centrará en la importancia de las emociones en el entorno escolar, abordando aspectos fundamentales sobre cómo gestionar y canalizar las emociones en los niños y adolescentes para prevenir problemas futuros.

Desde el centro aseguran que esta jornada de Alfarrasí «es una clara demostración de que, juntos, padres, educadores y profesionales pueden hacer una diferencia significativa en la vida de los niños, proporcionándoles las herramientas necesarias para navegar por los retos emocionales de la vida actual».

Temas

Alfarrasí

Educación