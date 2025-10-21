Los bandoleros vuelven a la Llosa de Ranes con un desfile de comparsas contrabandistas El evento se celebrará del 7 al 9 de noviembre y esta nueva edición incluye una Feria Modernista

El espíritu y la historia de los antiguos bandoleros vuelve a las calles de la Llosa de Ranes con una nueva edición de la Feria de Roders, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Espectáculos, exposiciones, desfiles, talleres, música, juegos infantiles, encuentros… una gran variedad de propuestas para todos los públicos que combinan historia, tradición y entretenimiento.

Este año, contamos con nuevos atractivos y la celebración de una Feria Modernista, a cargo de la Fragua de Vulcano, que estará abierta el sábado 8 de noviembre durante toda la jornada y el domingo 9 de noviembre durante la mañana. Además, dentro de los actos organizados, se ha programado un gran desfile de comparsas Contrabandistas, con la

participación de grupos de distintos municipios. La Entrada de Contrabandistas tendrá lugar por la tarde del día 8. El domingo 9 de noviembre, en la calle Jaume I, se celebrará la primera concentración de motos vespa y lambretta.

El Ayuntamiento de Llosa de Ranes organizó en el año 2022 la I Feria de Roders, la primera feria de estas características que se celebró en la Comunitat Valenciana. El pasado año, la feria, con toda la programación organizada, se decidió suspender por las trágicas consecuencias de la dana del 29 de octubre.

Cada año, el ayuntamiento ha ido ampliando las actividades que se incluyen en la feria. Durante el siglo XIX, la Llosa de Ranes tuvo bandoleros muy conocidos, como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sancho.

