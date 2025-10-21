Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Cartel de la Fira de Roders de la Llosa de Ranes. LP

Los bandoleros vuelven a la Llosa de Ranes con un desfile de comparsas contrabandistas

El evento se celebrará del 7 al 9 de noviembre y esta nueva edición incluye una Feria Modernista

R. X.

La Llosa de Ranes

Martes, 21 de octubre 2025, 16:43

Comenta

El espíritu y la historia de los antiguos bandoleros vuelve a las calles de la Llosa de Ranes con una nueva edición de la Feria de Roders, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. Espectáculos, exposiciones, desfiles, talleres, música, juegos infantiles, encuentros… una gran variedad de propuestas para todos los públicos que combinan historia, tradición y entretenimiento.

Este año, contamos con nuevos atractivos y la celebración de una Feria Modernista, a cargo de la Fragua de Vulcano, que estará abierta el sábado 8 de noviembre durante toda la jornada y el domingo 9 de noviembre durante la mañana. Además, dentro de los actos organizados, se ha programado un gran desfile de comparsas Contrabandistas, con la

participación de grupos de distintos municipios. La Entrada de Contrabandistas tendrá lugar por la tarde del día 8. El domingo 9 de noviembre, en la calle Jaume I, se celebrará la primera concentración de motos vespa y lambretta.

El Ayuntamiento de Llosa de Ranes organizó en el año 2022 la I Feria de Roders, la primera feria de estas características que se celebró en la Comunitat Valenciana. El pasado año, la feria, con toda la programación organizada, se decidió suspender por las trágicas consecuencias de la dana del 29 de octubre.

Cada año, el ayuntamiento ha ido ampliando las actividades que se incluyen en la feria. Durante el siglo XIX, la Llosa de Ranes tuvo bandoleros muy conocidos, como Micalet Mas, Antoni Navalón o Josep Sancho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  10. 10 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bandoleros vuelven a la Llosa de Ranes con un desfile de comparsas contrabandistas

Los bandoleros vuelven a la Llosa de Ranes con un desfile de comparsas contrabandistas