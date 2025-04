El apagón dejó sin agua potable a Xàtiva

B. González Xàtiva Martes, 29 de abril 2025, 09:46 Comenta Compartir

Xàtiva vuelve a tener suministro de agua potable desde las 7 de la mañana. El apagón inédito que se vivió este lunes en toda España impidió el trabajo de las bombas de impulsión de los depósitos de agua lo que dió lugar a una bajada de presión durante las primeras horas y a las 10 de la noche, el Ayuntamiento decidió realizar un corte preventivo de todo el suministro. Tras restablecerse la electricidad, sobre las 23.45 horas, en la medida que las bombas pudieron funcionar y se fueron rellenando los depósitos el suministro se reanudó paulatinamente.

Una ciudad en la que este lunes, 28 de abril, no era festivo pero que se vio obligada a parar prácticamente. Si bien es cierto que, por tradición, algunos pequeños comercios y establecimientos no abrieron y otros tenían pensado no hacerlo por la tarde, el apagón afectó a uno de los motores de la ciudad como es la hostelería.

Algunos establecimientos en los que no ofrecen comida caliente mantuvieron abiertas sus puertas hasta que la luz natural se lo permitió. Entre los comercios, sólo las cadenas de alimentación pudieron mantener abiertas sus puertas gracias al suministro de generadores. Los generadores también permitieron que el hospital Lluís Alcanyís pudiera seguir con su actividad. Tampoco hay que reseñar ningúna incidencia en residencias ni en centros como el CRIS y el CEEM.

Ampliar Arriba, un establecimiento alumbrándose con un electrógeno. B.G.

A última hora de la tarde se veía una imagen en Xàtiva también inédita, porque establecimientos que incluso no cierran ni los festivos, tenían bajadas sus persianas y alguno, pese a no contar con luz, a través de linternas atendía a sus clientes que buscaban pilas y también linternas. La luz no volvió a la capital de la Costera hasta las 23.45 horas.

Además, en la estación de tren de Xàtiva tuvo que parar el tren Barcelona-Cádiz, cuyos pasajeros pudieron salir a comprar agua y comida a un supermercado cercano y han permanecido en la estación hasta su salida.

Por lo demás, no hay que reseñar ninguna incidencia. El puesto de mando municipal estuvo encabezado por el alcalde, el jefe de la Policía Local y los concejales de Policía, Agua Potable, Brigadas, Policía Nacional y Guardia Civil. Durante la noche 9 patrullas policiales han estado vigilando la ciudad, sin reseñar ningún incidente de seguridad ciudadana.

Ontinyent

En Ontinyent, el alcalde, Jorge Rodríguez, ha agradecido este martes «el comportamiento que la ciudadanía ha tenido en unos momentos de tanta confusión».

Ha explicado que desde el Consistorio han estado pendientes durante toda la noche de cómo ha sido el retorno progresivo de la luz en la ciudad y que desde que se produjo el apagón, han mantenido tres reuniones con la Jefatura de Policía. La primera a las 15.30 horas, para ver la manera de afrontar la situación de emergencia. Las otras dos a las 17.30 y 20.30 para ver la evolución y la situación.

Desde el primer momento, tanto técnicos municipales como equipo de gobierno, valoraron las posibilidades de los generadores eléctricos con los que se contaba en los espacios municipales, así como los escenarios que se podrían dar a lo largo de la jornada. El primer edil de Ontinyent ha explicado que visitaron las diferentes residencias de la ciudad para ver sus necesidades y poner a su disposición generadores y carburante.

Así mismo, mantuvieron una reunión con Egevasa para comprobar que habría suministro de agua suficiente, así como en el Parque de Bomberos para conocer las incidencias. Al respecto, se contabilizó el rescate de una persona que había quedado atrapada en un ascensor. A lo largo de la jornada no se produjo ninguna otra incidencia relevante. Además, se aumentaron los efectivos y las patrullas de la Policía Local.