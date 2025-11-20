Antifraude archiva la denuncia contra el Ayuntamiento de Xàtiva por posibles irregularidades en el proceso selectivo de Policía Local La Agencia no ve conflicto de intereses en el hecho de que uno de los aspirantes fuera el hijo de la concejala de Seguridad Ciudadana al no haber intervenido de manera directa o indirecta en las decisiones adoptadas durante el procedimiento

B. G. Xàtiva Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

La Agencia Valenciana Antifraude ha archivado el expediente abierto a raíz de una denuncia relativa a presuntas irregularidades en el proceso selectivo para cubrir 10 plazas de agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Xàtiva. En concreto, se denunció que el hijo de la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, había obtenido en propiedad una de las siete plazas ofrecidas en turno libre, sin que la concejala hubiera renunciado a su cargo durante la tramitación del proceso selectivo.

En su resolución, Antifraude avala la correcta actuación del Ayuntamiento en todo el proceso, considerando que no existen indicios suficientes de veracidad para iniciar una investigación.

En las conclusiones, la Agencia afirma que el hecho de que la concejala sea madre de uno de los «aspirantes aprobados en el proceso selectivo de policía local no determina, por sí mismo, la obligación de abstenerse o renunciar a su cargo, en tanto no exista una intervención directa o indirecta en las decisiones adoptadas durante el procedimiento».

Apunta que no consta la participación de la concejala «en actos administrativos, resoluciones o documentos que pudieran revelar alguna influencia en la valoración o resultado del proceso selectivo».

A lo largo de la resolución queda constancia de que el candidato en cuestión superó todas las pruebas de la oposición sin que existieran indicios de que la concejala tuviera capacidad de influencia sobre las decisiones del tribunal calificador, y tampoco hubo reclamaciones ni impugnaciones al respecto por parte de ningún otro candidato.

Por tanto, la Agencia Antifraude resuelve que no queda acreditado «ningún supuesto de conflicto de intereses susceptible de limitar el ejercicio del cargo o de aplicar el deber de abstención».

Desde el Consistorio, subrayan que el archivo de esta denuncia «evidencia que tanto la actuación municipal como la de la concejala Xelo Angulo fueron completamente correctas y ajustadas a la legalidad. Y lo recalcan porque recuerdan que el Partido Popular a raíz de esta denuncia, ha calificado este tema como «un escándalo institucional» y «una indecencia», llegando a pedir la dimisión de la concejala en varias sesiones plenarias y en los medios de comunicación.

No obstante, cabe recordar que, además de esta denuncia anónima, el sindicato Csif también llevó este proceso selectivo ante la Agencia Antifraude pero poniendo el foco en el presidente del tribunal calificador, el entonces comisario de la Policía Local. El sindicato consideraba que había conflictos de intereses dado que uno de los aspirantes era familiar directo de la concejala de Policía Local y Recursos Humanos que firmó la permanencia en el servicio activo del comisario, quien, por edad, tendría que tener la jubilación forzada, algo que también se denunció desde el sindicato. Tras la denuncia ante el Consistorio, el comisario renunció a presidir el tribunal calificador del proceso selectivo.