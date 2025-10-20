Alzira instalará pérgolas en la plaza Cartonatges y en la de la Generalitat para aumentar las zonas de sombra La asociacion Murta i Casella solicita al Ayuntamiento un plan de arbolado en 50 calles

A. Talavera Alzira Lunes, 20 de octubre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Aumentar los espacios de sombre en la ciudad para reducir la temperatura de las calles es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Alzira que tiene previsto instalar pérgolas semicubiertas en la Plaza de la Generalitat y la Plaza Cartonatges,dos espacios de la ciudad que carecen actualmente de sobra. Además el municipio también ubicará islas verdes en los alrededores del colegio Blasco Ibáñez y la Escuela de Adultos Enric Valor.

Estas medidas han sido adelantadas por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, al presidente y directivos de la Associació Medioambiental Murta i Casella, en una reciente entrevista. En este encuentro, los miembros de la asociación han propuesto un Plan de Arbolado para la ciudad que contemple la plantación de numerosos árboles, plantas y enredaderas en calles, plazas y alrededores de la ciudad.

Es por eso que hemos contabilizado cerca de 50 calles suficientemente transitadas susceptibles de plantar o bien árboles o bien plantas con el fin de crear sombras que disminuyan las cada vez más elevadas temperaturas de los veranos.

En este sentido, Domínguez ha explicado que tienen previsto un Plan de Infraestructura Verde y Vulnerabilidad, con un estudio previo de las zonas vulnerables y de los viales y aceras aptas para la plantación.

En cuanto a la segunda propuesta de repoblar y dotar de riego a la Muntanyeta, la primera autoridad local ha comentado su intención de buscar financiación para recuperar el viejo pozo del Hort de Ros, junto a la iniciativa de recuperar los bancales de olivos para poder realizar itinerarios y zonas de picnic. También ha revelado la intención de adecuar la pista existente para mejorar el acceso por la Graella.

El gobierno municipal, además, pretende conectar la Muntanyeta con el Anillo Verde, quitando la gran acera existente en el Camí dels Pescadors donde plantar especies autóctonas.

Temas

Alzira