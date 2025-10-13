Alzira devuelve 400.000 euros en impuestos rústicos de personas afectadas por la dana El Ayuntamiento está realizando el trámite de oficio y también estudia los casos de damnificados en propiedades urbanas

A. Talavera Alzira Lunes, 13 de octubre 2025, 09:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira ya ha devuelto los recibos domiciliados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica correspondientes a el ejercicio 2024. Se trata de un total de 4.465 recibos, por un importe de casi 400.000 euros. De esta forma, se han evitado las gestiones a las personas afectadas y facilitando al máximo el proceso de devolución a la misma cuenta donde se cobraron, sin que los interesados ​​deban solicitar la devolución.

En el caso de los recibos no domiciliados, el proceso resulta más complejo y la devolución afecta a alrededor de 800 recibos en los que no consta la cuenta bancaria.

En ese caso, a todos ellos se les ha requerido por vía postal completar la hoja de mantenimiento de terceros, para indicar los datos del número de cuenta en el que se debe hacer la devolución para poder proceder a la devolución. La devolución de éstos llevará a cabo en las próximas semanas.

Por último, se está trabajando en la identificación de las áreas afectadas por la dana dentro del casco urbano para identificar los recibos susceptibles de devolución del IBI urbana de 2024 de acuerdo con el Real Decreto por haber sido propiedades afectadas por los daños. El objetivo en este caso es también, en la medida de lo posible, tramitarlo de oficio o minimizar las gestiones a la ciudadanía afectada. En estos casos, se está trabajando en la identificación y las devoluciones que atañen se realizarán ya durante el próximo año.

«Desde el Ayuntamiento hemos hecho un trabajo complejo y ya hemos devuelto la mayoría de recibos. Nuestro objetivo era hacerlo de oficio sin que los contribuyentes hicieran trámites ni colas, ni les ocasionaremos molestias innecesarias. Se trata de un proceso más costoso, y finalmente podemos decir que lo hemos logrado y hemos cumplido nuestro objetivo. Continuamos trabajando por una administración más ágil y amable para la ciudadanía», ha explicado el concejal de hacienda, Andrés Gomis

Estas medidas se encuentran dentro de las establecidas por el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de respuesta ante los daños causados ​​por la dana en diferentes municipios entre los que se encuentra Alzira. El objetivo es paliar las consecuencias económicas de los desastres provocados por la riada del 29 de octubre, en el caso de Alzira esto afecta a la totalidad del término.