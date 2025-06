Alesso se cae del cartel del Medusa por un problema de salud

A. Talavera Alzira Miércoles, 18 de junio 2025, 13:39 Comenta Compartir

Medusa Festival acaba de anunciar la sustitución de uno de los cabezas de cartel de su 11a edición que se celebra en Cullera del 8 al 11 de agosto. El DJ sueco Alesso, uno de los cabeza de cartel de la jornada del viernes, 8 de agosto, ha comunicado que cancela toda su gira europea debido a un tinnitus, un zumbido en los oídos que revela una preocupante lesión en su aparato auditivo. Para reemplazarlo, el festival valenciano incorpora a dos grandes estrellas de la música electrónica: el brasileño Alok y al holandés Don Diablo.

Ya en febrero, Alesso anunció la cancelación de la mayoría de su tour de invierno a causa del tinnitus, un flagelo habitual para los disc jockeys que también ha afectado a otras figuras mundiales de la cabina como Martin Garrix, Zedd y Eric Prydz. La noticia generó un gran impacto en la industria musical y reabrió el debate sobre la importancia de la protección auditiva en festivales y clubes.

El artista sueco ha comunicado a todos los festivales europeos —incluido Tomorrowland— que cancela sus actuaciones en el continente este verano. Sí mantiene, en cambio, sus compromisos en EEUU, donde reside desde hace años, pero sus médicos le han desaconsejado los viajes largos en avión y desplazarse a Europa durante este periodo a fin de preservar su salud. Alesso corre el riego incluso de quedarse sordo de forma definitiva.

La organización de Medusa ha reaccionado rápido a la cancelación y ha desvelado, en reemplazo de Alesso, el regreso a Cullera de Don Diablo, que en 2023 ya encandiló al público medusero con su energía y su puesta en escena futurista. El holandés es uno de los pioneros del future house y ha conquistado los escenarios globales desde hace una década. Durante su anterior visita a Cullera, su álbum 'Future' (2018) afianzó su sonido distintivo, mientras que himnos como 'Cutting Shapes', 'On My Mind' y su remix de 'Let Me Love You' de DJ Snake, han acumulado cientos de millones de reproducciones. Además, ha colaborado con artistas como Gucci Mane, Emeli Sandé y Ty Dolla $ign, y ha liderado su sello Hexagon como plataforma clave para talentos emergentes.

Además, Alok hará su debut en Valencia. Embajador global del Brazilian Bass, reconocido por su poderoso set en vivo y su distintivo estilo, el brasileño lleva varios años instalado dentro de los 5 mejores deejays del mundo en el ránking anual de DJ Mag. Su megahit 'Hear Me Now' (con Bruno Martini y Zeeba) ha superado los mil millones de reproducciones. Otros éxitos como 'Never Let Me Go', 'Ocean' (junto a Khalid), y sus colaboraciones con grandes como John Legend, The Chainsmokers y Ava Max, han consolidado su estatus internacional.

Con este relevo obligado y tres fichajes de última hora (el madrileño Danny Ávila, el italiano Marco Faraone y el neerlandés Toman), se cierra definitivamente el cartel de Medusa. El macroevento electrónico espera reunir a más de 180.000 personas durante 4 días de fiesta y baile en el ecuador del verano.