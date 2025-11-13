Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juan Roig y Hortensia Herrero, en la procesión de San Vicente Mártir en 2024. IVÁN ARLANDIS

Cómo viven los valencianos de la lista Forbes

Un año más, se han dado a conocer los nombres de las personas con mayor patrimonio personal de España, entre los que se encuentran Juan Roig, Hortensia Herrero, Vicente Boluda o la viuda del fundador de Porcelanosa. Estas son las costumbres de los seis millonarios de la terreta

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:16

Al ser humano le fascina el mundo de los ricos. Queremos saber cómo viven, cuáles son sus aficiones, en qué gastan el dinero que les ... sobra. En la televisión triunfan los programas donde se enseñan por dentro las casas de los millonarios, su estilo de vida, con una mezcla de morbo y también anhelo quizás imaginando que en alguna otra vida pudiéramos llegar a ese nivel de riqueza, y permitiéndonos soñar qué haríamos con tantos millones. Así que cuando se publica la lista Forbes nos lanzamos en plancha para ver dónde están nuestros ricos, los valencianos, siempre encabezados por Juan Roig, que este año sigue ahí arriba, en el número cuatro del ranking, por detrás del gran rico de España, Amancio Ortega, que a pesar de haber perdido 10.000 millones en un año -la cantidad que posee Sandra Ortega, su hija, en el segundo puesto- sigue en el primer puesto con una fortuna valorada en 110.000 millones de euros. Ahí es nada. Casi la mitad de la fortuna del resto de los 100 personas más ricas de España.

