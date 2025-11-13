Cómo viven los valencianos de la lista Forbes

Al ser humano le fascina el mundo de los ricos. Queremos saber cómo viven, cuáles son sus aficiones, en qué gastan el dinero que les ... sobra. En la televisión triunfan los programas donde se enseñan por dentro las casas de los millonarios, su estilo de vida, con una mezcla de morbo y también anhelo quizás imaginando que en alguna otra vida pudiéramos llegar a ese nivel de riqueza, y permitiéndonos soñar qué haríamos con tantos millones. Así que cuando se publica la lista Forbes nos lanzamos en plancha para ver dónde están nuestros ricos, los valencianos, siempre encabezados por Juan Roig, que este año sigue ahí arriba, en el número cuatro del ranking, por detrás del gran rico de España, Amancio Ortega, que a pesar de haber perdido 10.000 millones en un año -la cantidad que posee Sandra Ortega, su hija, en el segundo puesto- sigue en el primer puesto con una fortuna valorada en 110.000 millones de euros. Ahí es nada. Casi la mitad de la fortuna del resto de los 100 personas más ricas de España.

Detrás de Sandra Ortega, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con 8.000 millones, y con Juan Roig pisándole los talones, ya que su fortuna se ha incrementado en más de dos mil millones de euros en sólo un año, en una de las subidas más espectaculares de la lista debido a la espléndida situación en la que se encuentra Mercadona. También se han beneficiado de la buena marcha de la empresa su mujer, Hortensia Herrero, que se ubica en séptimo lugar con 4.400 millones, 1.200 más que el pasado año, lo que le ha permitido escalar un puesto, y Fernando Roig, hermano de Juan y presidente de Pamesa, que tiene participación en la empresa familiar, y que se sitúa en el puesto número 15 con 2.100 millones de euros, 500 más que en 2024, lo que le ha permitido escalar cinco peldaños en la lista.

Ya en el puesto número 46, y después de haber bajado once, encontramos al naviero Vicente Boluda, que le ha restado cien millones a su patrimonio personal y ahora cuenta con 1.100 millones. En el 47 se encuentra uno de los ricos más desconocidos por su discreción. Valenciano de adopción, José Ignacio Comenge es uno de los cinco consejeros españoles de Coca-Cola Europacific Partners, la mayor embotelladora del mundo de Coca-Cola, y accionista de Ebro Foods, la principal multinacional española de alimentación. Ya en el puesto número 73 se encuentra Asunción Manzanet, la viuda de José Soriano, uno de los fundadores de Porcelanosa, con 670 millones de euros.

Arriba, Vicente Boluda y su actual mujer, Esther Pastor. A la izquierda, Juan Roig con su mujer y sus cuatro hijas. A la derecha, Fernando y Juan Roig. LP

¿Y cómo viven nuestros ricos? Juan Roig y Hortensia Herrero lo hacen de manera bastante discreta. La mayor parte del tiempo residen en el centro de Valencia, en un edificio con vistas al cauce del Turia, aunque también se sabe que tienen casas en otras localizaciones próximas a Valencia. En general, llevan una vida bastante sencilla, muy familiar, muy cerca de sus hijas, a quienes están muy unidas, y a sus nietos. Juan Roig pasa mucho tiempo trabajando, y a Hortensia Herrero le gusta algo más la vida social; se deja ver en eventos como aniversarios de las tiendas donde suele comprar, porque la mujer de Juan Roig prefiere comprar en casa, en Valencia, aunque perfectamente podría volar a París para comprarse ropa de grandes diseñadores. Ella prefiere recurrir a Marta de Diego, su diseñadora de referencia, quien le ha hecho los trajes de novia a sus hijas, quien la viste en el día a día. Además, Marta de Diego pertenece a su grupo de amigas íntimas con las que viaja a menudo, El grupo se llama Perú porque ese fue el primer destino al que viajaron, y está formado por Pepa Martí, la propia Marta de Diego, Mayrén Beneyto, Emilia Hervás -viuda del empresario Paco Segura- y Amparo Andreu, que el año pasado tuvo que lamentar el fallecimiento en la tragedia de la dana de su marido, el empreesario Miguel Burdeos.

A Juan Roig y Hortensia Herrero se les ha visto juntos en procesiones como la de san Vicente, y también en la ofrenda de Fallas. La pareja comparte con sus hijas la pasión por la fiesta, y este año lo celebrarán a lo grande en Convento Jerusalén porque dos de sus nietas son las falleras mayores, Juana Paula Centeno Roig y Trinidad Ferrer Roig. De sobra conocida es la faceta de Hortensia como mecenas del arte -ha restaurado la iglesia de San Nicolás, el camarín de la Virgen, el Museo de la Seda, ha creado el Centro de Arte Hortensia Herrero...- mientras que en el caso de Juan Roig se ha volcado en ayudar a los damnificados por la dana con ayudasa a los negocios para que puedan volver a arrancar.

Fernando Roig es otro de los millonarios de la lista Forbes gracias a su participación en Mercadona. Fernando está casado con Elena Negueroles, una pintora con la que vive en una urbanización próxima a Valencia, aunque la vida de Fernando está más vinculada a Vila-real, donde preside su empresa de cerámica y también el club de fútbol.

Más conocida es la vida que lleva Vicente Boluda, que se divorció de su primera mujer y madre de sus hijos, Verónica Ceballos, y ahora comparte su vida con Esther Pastor, que fue secretaria autonómica con el Gobierno de Alberto Fabra. Esther Pastor y Vicente Boluda dividen su tiempo entre su casa de Navajas, un impresionante palacete heredado de la familia, y Valencia, con vistas al caucel del río Turia. El naviero también tiene casa en Sevilla e incluso caseta propia en la Feria de Abril. Además, también dispone de una vivienda en la parte más noble de París. Tiene tres hijos: el mayor, Vicente Boluda, se casó hace cuatro años en Punta Cana, mientras que Nacho Boluda lo hizo este verano en Santander. Es habitual ver a Esther Pastor en eventos sociales en Valencia, donde cada vez está más integrada. Nacida en Algemesí, durante la dana se la pudo ver ayudando a sus vecinos, y compartiendo en redes sociales la tragedia que asoló el municipio ribereño.

Poco se sabe de Asunción Manzanet, la viuda de uno de los fundadores de Porcelanosa. Su hija y su marido, María José Soriano y Silvestre Segarra, son quienes están ahora involucrados en la empresa como consejera delegada y CEO, mientras que los hijos de Héctor Colonques, el que fuera socio de José Soriano, han tomado el relevo y ocupan cargos de responsabilidad. La familia Soriano siempre llevó una vida muy sencilla, y María José Soriano puso un ejemplo hace unos años en una entrevista a LAS PROVINCIAS: en su casa, con cuatro hijos adolescentes, sólo había una televisión que veían siempre en familia.