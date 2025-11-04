La mujer valenciana presente en el top 10 de los más ricos de España en 2025 Hortensia Herrero ha aumentado un 35,3% su patrimonio respecto a 2024 y ocupa el octavo puesto de la lista Forbes

Hortensia Herrero, en la inauguracion del Centro de Arte Contemporaneo que lleva su nombre, el pasado año.

María Gardó Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

La revista Forbes ha vuelto a publicar la lista de personas más ricas del mundo en 2025. En el ránking nacional, Amancio Ortega sigue a la cabeza aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024. Pese a todo, el empresario gallego atesora 109.900 millones de euros, y su patrimonio no baja de los 100 millones por año.

Lejos de las listas de 2023, cuando sólo había una mujer en el top 10 de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes, en esta edición hay tres. sin embargo, hay una menos que el año pasado.

Una de las mujeres presenten en esta prestigiosa lista es la valenciana Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y esposa de Juan Roig. Con un patrimonio de aproximadamente 4.400 millones de euros, ocupa la octava posición en el ranking nacional, y ha aumentado un 35,3% su patrimonio respecto a 2024.

Casi empatada con Hortensia Herrero, en un octavo puesto está María Del Pino y Calvo Sotelo, hija del fundador de Ferrovial, que acumula una fortuna valorada en 4.200 millones de euros, bajando una posición en la lista de las 100 grandes fortunas de España respecto a 2024 pero incrementando su patrimonio un 29,2%.

Sandra Ortega sigue siendo la mayor fortuna femenina en España, con un patrimonio que no ha parado de aumentar en los últimos años. Cuenta con 10.000 millones heredados de su padre.