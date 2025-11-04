Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un sargento de Bomberos insiste en que Emergencias no les transmitió cuánto tiempo debía vigilar el Poyo
Hortensia Herrero, en la inauguracion del Centro de Arte Contemporaneo que lleva su nombre, el pasado año. Jesús Signes

La mujer valenciana presente en el top 10 de los más ricos de España en 2025

Hortensia Herrero ha aumentado un 35,3% su patrimonio respecto a 2024 y ocupa el octavo puesto de la lista Forbes

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

La revista Forbes ha vuelto a publicar la lista de personas más ricas del mundo en 2025. En el ránking nacional, Amancio Ortega sigue a la cabeza aunque este año su fortuna ha disminuido un 8,6% en comparación a 2024. Pese a todo, el empresario gallego atesora 109.900 millones de euros, y su patrimonio no baja de los 100 millones por año.

Lejos de las listas de 2023, cuando sólo había una mujer en el top 10 de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes, en esta edición hay tres. sin embargo, hay una menos que el año pasado.

Una de las mujeres presenten en esta prestigiosa lista es la valenciana Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona y esposa de Juan Roig. Con un patrimonio de aproximadamente 4.400 millones de euros, ocupa la octava posición en el ranking nacional, y ha aumentado un 35,3% su patrimonio respecto a 2024.

Casi empatada con Hortensia Herrero, en un octavo puesto está María Del Pino y Calvo Sotelo, hija del fundador de Ferrovial, que acumula una fortuna valorada en 4.200 millones de euros, bajando una posición en la lista de las 100 grandes fortunas de España respecto a 2024 pero incrementando su patrimonio un 29,2%.

Sandra Ortega sigue siendo la mayor fortuna femenina en España, con un patrimonio que no ha parado de aumentar en los últimos años. Cuenta con 10.000 millones heredados de su padre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  7. 7 El nuevo barrio más barato para alquilar una casa en Valencia
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    Adiós a los maceteros «feos» de Ribó: mobiliario sobrio de hormigón, flores de Pascua y granados para la nueva plaza del Ayuntamiento de Valencia
  10. 10

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La mujer valenciana presente en el top 10 de los más ricos de España en 2025

La mujer valenciana presente en el top 10 de los más ricos de España en 2025