Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes

Cinco valencianos están entre las 100 mayores fortunas de España, según la lista Forbes que se ha publicado a principios del mes de noviembre. De hecho, están entre los 73 más ricos del país, que es el puesto que ocupación Asunción Manzanet, accionista de Porcelanosa. El valenciano con la mayor fortuna es, un año más, Juan Roig, que atesora 7.900 millones de euros, 2.100 más que el año pasado, según Forbes.

4 7.900 millones (+2.100) Juan Roig

El presidente de Mercadona se ha beneficiado del crecimiento de la compañía en 2024, año en el que obtuvo unos beneficios de 1.384 millones de euros, lo que supone un 37% más que en 2023. «Y, dado su éxito, compartió entre los trabajadores 700 millones de euros de sus beneficios en concepto de prima por objetivos e incrementó a inicios de 2025 un 8,5% el salario de todos los empleados», recuerda Forbes. Además, dentro de su labor de mecenazgo, lleva a cabo diferentes proyectos como el recién inaugurado Roig Arena, ubicado en Valencia, en el que ha realizado una inversión de 400 millones de euros.

7 4.400 millones (+1.200) Hortensia Herrero

En séptimo lugar de la lista nacional aparece Hortensia Herrero, mujer de Juan Roig. Accionista de Mercadona, tiene una fortuna de 4.400 millones de euros, 1.200 más que el año anterior. Herrero controla el 27,71% de las acciones de Mercadona, es la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero, y una de las coleccionistas de arte contemporáneo más importantes del país.

15 2.100 millones (+500) Fernando Roig

Fernando Roig ocupa el puesto 15 nacional y es el tercer valenciano de la lista Forbes. Propietario de Pamesa, empresa líder del sector de la cerámica, acumula 2.100 millones de euros, 500 más que el año anterior. Fernando es hermano de Juan Roig, es accionista de Mercadona y presidente del Villarreal Club de Fútbol.

46 1.100 millones (-100) Vicente Boluda

Vicente Boluda cae el puesto 46. Dueño de la naviera Boluda y de la empresa Smit Lamnalco, posee una de las flotas más grandes de Europa. Y también de las mayores fortunas de España: 1.100 millones de euros, aunque ha perdido, según Forbes, 100 millones en el último año. Se trata de uno de los empresarios más prolíficos de la Comunidad Valenciana. Gracias a su trayectoria empresarial en el sector marítimo, Nautik Magazine, la publicación de Forbes España le ha otorgado la distinción Marino del año 2025, premio que recibirá en diciembre.

73 670 millones (+20) Asunción Manzanet

La última valenciana de la lista (aunque hay otros vinculados a la Comunitat pero no por nacimiento, sino por trabajo o residencia) es Asunción Manzanet Costa. Posee el 52,2% de la sociedad Sorman, a través de la cual es accionista de Porcelanosa, y tiene una firtuna de 670 millones de euros, 20 más que el año pasado.

Su marido, José Soriano, fue uno de los fundadores de la empresa valenciana de cerámica, junto a Héctor Colonques y Manuel Colonques. Las hijas de ambos, Sonia y María José Soriano, poseen algo más del 20% de Sorman. La inversora ha descendido cinco puestos en la lista este año.

El top 5 de las mayores fortunas lo componen Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, Juan Roig y Juan Carlos Escotet.

Los 10 más ricos de España

1. Amancio Ortega (Inditex) - 109.900 millones € (-10.300 millones)

2. Sandra Ortega (Inditex) - 10.000 millones € (-400 millones)

3. Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial) - 8.000 millones € (+900 millones)

4. Juan Roig (Mercadona) - 7.900 millones € (+2.100 millones, +36,7%)

5. Juan Carlos Escotet (Abanca) - 6.200 millones € (+2.200)

6. Tomás Olivo (General de Galerías Comerciales) - 4.600 millones (+1.900). Sube del puesto 12 al 6

7. Hortensia Herrero (Mercadona) - 4.400 millones € (+1.200)

8. María del Pino Calvo-Sotelo (Fundación Rafael del Pino) - 4.200 (+1.000)

9. Miguel Fluxá Roselló (Ibersotar)- 3.300 millones € (+1.100)

10. Florentino Pérez (ACS) - 3.100 millones € (+400 millones, +50%)