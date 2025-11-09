Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María de Miguel, Yuli Rubio, Victoria Aznar y Elena Ravello.

María de Miguel, Yuli Rubio, Victoria Aznar y Elena Ravello. CLAUDIA DE LA IGLESIA

La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar

La hija de Rafa Aznar inaugura una exposición de fotografías bajo su firma artística, Byvicpic, en la galería de Lupe Fullana

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:26

Casi tan emotiva como una boda fue la presentación de la primera exposición de la encantadora Victoria Aznar. Con su firma artística, Byvicpic, presentó en ... la Galeria Lupe Fullana una colección de fotografías que transmiten la visión personal de sus propias vivencias. Acompañaron a Victoria en la inauguración cerca de doscientas cincuenta personas, ¡una auténtica locura! «La verdad que vino muchísima gente, entre que tengo una familia tan grande y la gente, creo, que me tiene cariño». ¡Y tanto que le tiene cariño!

