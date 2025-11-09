La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar

Casi tan emotiva como una boda fue la presentación de la primera exposición de la encantadora Victoria Aznar. Con su firma artística, Byvicpic, presentó en ... la Galeria Lupe Fullana una colección de fotografías que transmiten la visión personal de sus propias vivencias. Acompañaron a Victoria en la inauguración cerca de doscientas cincuenta personas, ¡una auténtica locura! «La verdad que vino muchísima gente, entre que tengo una familia tan grande y la gente, creo, que me tiene cariño». ¡Y tanto que le tiene cariño!

Victoria organizó el evento como si fuera una sesión de cine, con chuches y palomitas, una nevera de coca cola en la entrada, cervezas, vino y muy buen ambiente. Con ella estuvo su padre Rafael Aznar, sus hermanos Rafa y Cristina, sus cuñadas Olivia Serratosa y Sara Martínez y su marido, Luis Fernández de Córdova. Su madre, Maguy Alonso. No faltó Mayren Beneyto, Carmen Topete, el artista Vicente Colom, «que me dio la enhorabuena y eso me encantó porque sabe muchísimo, es uno de los que me animó a lanzarme con esta aventura», la artista Blanca Martí y Ana Larios, Javier Gómez- Trénor, sus tíos Luis Alonso Stuyck e Isabel Villalonga, Luis Manent, Asunta Manent, sus tías Nandita Manglano Trenor, Carmen y Adeli Alonso Manglano, con Pepe Álvarez.

Estuvieron también las estilosas hermanas Lorena y Rosana Oliver de Araventum, Barbara Jiménez de la Iglesia y Chimo Iborra, Francis Pitarch, Cristina Pérez-Manglano, Silvia Alonso, Henar Molinero, Tana Manglano, José Luis Quesada, Carmen Soriano, Bárbara Quesada, Rosa Arizón, Vicente Garrigues y Pucho Canut, la dentista Paula Alonso y su marido, Diego Vilar -primos de la artista-, Santiago Manent e Isabel Vidal, y las hermanas Jofre Garrigues, Cristina, Ana y Mamen.

Le acompañaron además Belén Aznar, Lourdes Millet con su marido, Carlos Pérez Marsá, Lola Narváez y Luis Caruana, Asunta Manent con sus hijas María y Blanca, Constanza de Miguel, Bárbara de Prat, Lucía Gómez-Trenor, Begoña Puigmoltó, Melli Álvarez , Lola Salvador, Lucía de Miguel, Reyes Trénor, Carla Torres, Taita Marín, María Gonzálbez, María de Rojas, Borja González y su mujer Kelly, Alicia de Miguel con su hija Ainhoa Lliberós, y sus hermanas, Paloma y Carmen, José Bolinches y Ana Zabaljauregui, la interiorista Susana Lozano y Fran Bolinches, Betty Llixiona, María Cosín y Mario Mariner, Pilu Díez de Ribera, Mamen Romero, Juana Camps y Javier Edo, María de Miguel, María Herrero, Yuli Rubio, Carla Cadenas, Cristina y Tacha Alfaro, Maita Cañamás, la artista Candela Martínez Cañamás, Macuchi Domínguez, Elena Furió, Ana Gómez-Ygual y José Orbe, Marta Rubio y Javier Corbí, Conchita Garrigues y Alberto Albert, Elena Fernández de Córdova, Leticia Garrigues, Pilar Barberia, Elena Vilata o la médico otorrino Luz Barona.

También estuvo Rocío Andrés, de la Guinda de tu fiesta; las hermanas Paloma y Lucía Martínez Medina, Lucía Morales de MybesoCosmetics; Gonzalo Bayona y su mujer Leticia; Sophie von Schonburg, de Signne Creative House; Isabel Simó, Pablo Guinot, Merche Navarro Viana, de la Clínica Navarro Viana que pronto celebrará su 35 aniversario, Ricky Albiol, Verena Stöhr -mujer del prestigioso cirujano plástico Federico Becker-, Macarena Catalán y David Marco, de PWC; Francisco Guiral, de Atalaya, y cómo no, la galerista Lupe Fullana, que animó a la artista a lanzarse.