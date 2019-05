El viaje inolvidable de... Paula Collado Paula se ha traído de su largo viaje por Asia muchas imágenes y horas de grabaciones. / LP Dos meses de viaje, treinta horas de grabación, buceo, vuelos en avioneta y trekking en el Himalaya. La realizadora exploró Vietnam, Camboya, Nepal y Tailandia a través del objetivo de su cámara ELENA MELÉNDEZ Domingo, 26 mayo 2019, 02:13

Una cámara de vídeo fue la compañera inseparable de Paula Collado durante los dos meses que duró su aventura por Asia. Su deseo era captar la nueva realidad que la rodeaba desde una mirada cómplice capaz de mostrar la cara más bonita de las cosas. El viaje lo emprendió sola y en cada destino fueron sumándose distintas amigas. «Recuerdo que mi madre me decía que si se le quemaba la casa solo salvaría los álbumes de fotos; esa frase se me quedó. Yo todo lo grabo y lo guardo, hasta una comida con mis amigas. Es una buena manera de que no se pierda el recuerdo», explica la realizadora y socia de Corinne Films, que convirtió aquella frase de su madre como algo profético sobre su futuro profesional.

El primer destino fue Taiwan, donde aprovechó para ver a una amiga que estaba haciendo un máster allí. Los primeros días los dedicó a conocer Taipei, y allí descubrió una ciudad de calles abarrotadas y altos edificios. Dejaron atrás la urbe para iniciar una ruta en un tren que bordeaba la isla y se adentraron en pueblos más pequeños y mucho menos conocidos, como Oluanpi o Manchou, desde donde volaron en avioneta hasta la Isla de las Orquídeas. «Es uno de los pocos lugares donde todavía viven indígenas, donde aún la vida se mueve según las tradiciones de hace siglos. Éramos las únicas occidentales de la isla, nos conocía todo el mundo, nos invitaban a sus casas. Hacíamos buceo en aguas cristalinas, luego traían un cubo de cangrejos y cenábamos en la playa», recuerda con cariño Paula.

Así es Tapei 1. Taiwan (China) 2. 271 km2 3. 2,6 millones de habitantes 4. Situada a 10.646 km de Valencia

Camboya se les hizo corto, les pareció muy caótico y lleno de vendedores callejeros que les intentaban timar. Tras pasar varios días en la playa fueron al templo hinduísta de Angkor Wat, la mayor estructura religiosa del planeta. Su magnitud es tan grande que tardaron dos días en visitarlo. «Lo recorrimos en bici, es espectacular. Allí se me ocurre la idea de contar cuatro historias con el material grabado a las que he llamado 'Project Asia' y que, juntas, forman un proyecto artístico».

Vietnam fue su destino favorito por la historia que cuenta, por la gente que encontró y por la dificultad al comunicarse que, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una oportunidad de explorar nuevas vías de expresión. Allí disfrutaron de los paisajes brutales, fueron a las montañas e hicieron trekking con unas mujeres locales. «Cogimos un tren, circulamos con motos por la selva y nos pilló una lluvia brutal, fue una aventura de verdad. Días después llegamos a Ho Chi Minh y cenamos Pho, una sopa típica vietnamita que lleva fideos, especias y carne».

En Nepal fueron hacia el norte para hacer trekking por el Himalaya, una experiencia que se complicó por la lluvia y que terminó con Paula en una zanja y con el cuerpo lleno de sanguijuelas, «Pensamos que podíamos ir solas y nos equivocamos, al final un guía nos ayudó a salir de allí». Como huella de esta aventura quedan las cuatro piezas de tono intimista que Paula ha tejido con las más de treinta horas filmadas. Una de ellas narra la experiencia de viajar por Vietnam, otra está inspirada en Nepal y se basa en la historia de un rey que se suicidó por amor, en Camboya trata el poder de los recuerdos y en Taiwan ambienta un fashion film sobre el amor. «Grabar no cambia mi mirada, nos olvidábamos de que había una cámara porque de otra forma estás pendiente y el resultado no es natural. La cámara era como una viajera más que no ha interferido en el resultado final». Capaz de emocionarse y descubrir.