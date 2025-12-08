Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cristina López, Mariajo Piqueres, Olga Ferrandis, Cristina Bayona, Natalia de La Vega, Alejandra Montaner, María José Carceller, Esmeralda Pardo y Noelia de Medicis.

Alejandra Montaner, la nueva anfitriona que llena cada evento

Las tiendas de moda se han convertido en espacios donde celebrar fiestas y pequeñas reuniones con las mejores clientas como invitadas

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:02

Alejandra Montaner se ha convertido en una de las anfitrionas con la lista de invitados más glamurosa. Sus eventos están ya en la agenda de ... las mujeres más conocidas de la sociedad valenciana, y en esta ocasión ha invitado a su tienda a un grupo de amigas y clientas super estilosas para que conocieran de la mano de Natalia de La Vega, de Tacha Beauty, los nuevos tratamientos para que nuestros rostros luzcan como si tuviéramos veinte añitos. Atención a las últimas novedades: Ultraformer III, Thermage y polinucleótidos. No se perdieron la conferencia Cristina López, Mariajo Piqueres, Olga Ferrandis, Cristina Bayona, Mariví Camarelles, María José Carceller, Esmeralda Pardo y Noelia de Medicis.

