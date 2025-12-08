Alejandra Montaner, la nueva anfitriona que llena cada evento

Alejandra Montaner se ha convertido en una de las anfitrionas con la lista de invitados más glamurosa. Sus eventos están ya en la agenda de ... las mujeres más conocidas de la sociedad valenciana, y en esta ocasión ha invitado a su tienda a un grupo de amigas y clientas super estilosas para que conocieran de la mano de Natalia de La Vega, de Tacha Beauty, los nuevos tratamientos para que nuestros rostros luzcan como si tuviéramos veinte añitos. Atención a las últimas novedades: Ultraformer III, Thermage y polinucleótidos. No se perdieron la conferencia Cristina López, Mariajo Piqueres, Olga Ferrandis, Cristina Bayona, Mariví Camarelles, María José Carceller, Esmeralda Pardo y Noelia de Medicis.

Hace unos días se inauguraron además las nuevas oficinas del despacho de arquitectura E6A, en la que estuvieron los arquitectos Alfredo Santonja, Irene Soriano, Diego Mingarelli, Francesco Marcelli, David Cabrera y Paula Jordán.

El jueves la Fundación Mary's Meals organizó en el Club de Golf Escorpión un campeonato benéfico. Hubo premios para los ganadores, sorteo de regalos y todo por una buena causa: ayudar a un movimiento internacional que da de comer a más de 3 millones de niños en los países de mayor hambruna, y contribuye a su escolarización. El torneo, organizado por Liana Rios, socia del Club y voluntaria de Mary's Meals, con la ayuda del Club y de otras voluntarias, fue un éxito de participación. ¡Era para cien jugadores máximo y se apuntaron 98!, cuenta Sonia Valero de Palma, una de las voluntarias.

Los clasificados del torneo masculino fueron Julio Merelo, José Andrés Zamora, Ramiro Verdejo, Roberto Soldado, Ricardo Sanchís, Manuel Navarro, Marcos Pérez, Salvador Castella, José María Plaza, Juan Ramón Ros y Juan Prefaci. En las chicas, quedaron clasificadas Pilar Albert, Silvia Alonso, Paola Emiko Motonishi, Mercedes Llobet, Marina Klopf, Gloria Moreno, María Desamparados Roca, Carmen De Miguel, Antonia Ortiz y María Dolores Palmero.

Esta semana también celebró su cumpleaños Nicolas Merle. Fue en su finca de Dénia, acompañado de sus amigos Luis Francisco Esplá, Mimi Tarruella, María Lull, Maje Arcaya, Vicente García y María Valero, Ricardo Olcina, Ana Calvet, Gabriel Martínez, Toni Marí y Ana Pérez.