El voto taurino refuerza al bloque conservador y castiga a Compromís Los representantes de los diferentes partidos, ayer en la tertulia taurina celebrada en el Ateneo. / JESÚS SIGNES Los partidos apuestan por la libertad con matices en los bous al carrer y el aficionado censura la gestión de Ribó en Valencia HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 1 abril 2019, 23:07

Los toros han saltado al ruedo de las elecciones. El lleno en el Ateneo Mercantil, «hasta la bandera y con el cartel de no hay billetes», como dijo José Luis Benlloch en su labor de moderador de lidia. En el cartel de la tarde sólo faltó Podemos, que hace de lo antitaurino una bandera, y se coló algún espontáneo. Hace cuatro años era impensable que las chicuelinas y los recortes se colaran en las urnas pero el toro y los toreros se han convertido en un argumento principal para unas autonómicas que se presentan como las más reñidas de la historia.

En el ruedo de la tertulia se vieron las corridas que llevaba cada uno en el escalafón. Los portavoces políticos, en su función de matadores de toros, exhibieron su repertorio particular. El victorino de la tarde fue para el representante de Compromís, Xavi Trenco, que recibió pitos y algún almohadillazo. Todos, con más o menos fuerza, defendieron los toros, los bous al carrer con más intensidad que los de plaza, pero la sensación general es que la fiesta tiene futuro al menos cuatro años más. El papel del socialista Manuel Mata era uno de los más complicados por su indefinición. Mata es un artista y compareció bien arropado por una cuadrilla formada por José María Ángel, Ramón Vilar y Salva Broseta. El socialista fue hábil y salió sin un varetazo por ser socios de un gobierno como el de Ribó que ha prohibido festejos en las pedanías. Vilar ha ejercido muy bien su labor de subalterno en el Ayuntamiento.

Mata, experto en el trasteo del verbo, echó la culpa del segundo médico en los festejos de calle al PP aunque reconoció que la metida de pata fue coral: «Estaremos aquí, ahora y siempre por la mejor calidad de los espectáculos taurinos». Mata sacó pecho de la gestión taurina de los toros, habló del Che Guevara en Buenavista y aseguró que no va a haber referéndums para prohibir festejos. El socialista dijo que nunca ha habido más festejos que con su partido en el gobierno y se mojó: «Que hayan suspendido los festejos en las pedanías me parece mal».

Las frases Manuel Mata - PSPV: «Los toros son del pueblo, prohibir los espectáculos taurinos en las pedanías me parece mal» Jorge Bellver - PP: «Forman parte de las señas de identidad de la Comunitat. Eliminaremos las prohibiciones» Xavi Trenco - Compromís: «La prohibición de la fiesta taurina no aparece en el programa electoral de mi partido» Vicente Barrera - Vox: «El antitaurino intenta prohibir y que seamos unos parias y unos delincuentes»

A partir de ahí puso el pico y habló de las concesiones de las plazas de toros, introdujo los tecnicismos con un repertorio alejado del discurso popular y demostró que con el verbo no hay mejor torero que Manolo Mata. Los socialistas, que se juegan mucho en debates como estos, salieron sin trofeos pero dignos en el paseíllo al final de la corrida. «La fiesta vuelve a salir del agujero. Los toros son del pueblo», terminó Mata, que cosechó ligeras palmas.

El popular Jorge Bellver también tuvo un ganado favorable. No necesitó mucho para contentar al respetable. No tuvo el verbo de Mata pero con poner encima de la mesa las prohibiciones de Ribó y compañía tuvo suficiente para llevarse una oreja. Bellver prometió el fin de la prohibición de los espectáculos taurinos en las pedanías si el PP gana las elecciones, el refuerzo de las señas de identidad y la supresión del segundo médico.

Mamen Peris, por Ciudadanos, se comprometió a no poner trabas y eliminar el segundo médico. La diputada provincial sufrió un revolcón severo al entrar en temas de argumentario que no controlaba y perdió una buena oportunidad de que el mensaje calara en un auditorio convencido. Peris no supo qué hacer. Silencio en todas sus intervenciones.

El peor parado fue Xavi Trenco, de Compromís. Su partido le gastó la broma pesada del día y lo mandó desde Castellón a una plaza que ya tenía en contra desde antes de hacer el paseíllo. Aseguró que su partido no prohibe, capeó como pudo el victorino de las pedanías de Valencia y aseguró que en Compromís apoyan los festejos desde el máximo respeto al toro. Cada vez que salió a la plaza del Ateneo hubo pitos y abucheos.

El triunfador fue el profesional. Vox sabe que parte de su nicho está en los aficionados y se jugó la baza del matador de toros Vicente Barrera. El abogado se destapó con un discurso claro, contundente y vistoso para el gusto del taurino. Arrancó los aplausos del respetable, criticó con fuerza la figura del segundo médico y desnudó el discurso de Compromís ante un público muy favorable. Barrera no va en las listas pero ayer compareció bajo las siglas del partido de Abascal, defendió con la misma vehemencia el bou al carrer y el toro de plaza y terminó a hombros. Barrera encandiló al tendido, que pidió las orejas y el rabo para el portavoz de Vox. El discurso del nuevo partido es muy del gusto del defensor y llegó a plantear que las manifestaciones antitaurinas no se celebren a menos de quinientos metros de las plazas de toros: «Los antitaturinos nos tratan como parias y delincuentes». Barrera trufó su intervención de medidas.

La presencia de Jaume Hurtado, de Som Valencians, fue la del sobresaliente. No por la calidad de su discurso sino por el papel que ejerce la figura en una corrida. Ausente. Al final del debate, el voto taurino reforzó al bloque conservador y mantiene las dudas en la izquierda.