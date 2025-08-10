La tensión política de octubre abre la puerta a la prórroga de los Presupuestos

El horizonte de la política cada vez resulta más cercano. La debilidad del Consell, concentrada fundamentalmente en la presidencia de Carlos Mazón, obliga a pensar ... casi en el día a día. Lo de los últimos meses se ha convertido en un titánica tarea de supervivencia, la de superar escollos con el menor daño posible.

Hubo momentos límite cuando parecía realmente complicado que se cerrara la semana sin novedades de alcance en la sala de máquinas del Palau. Pero en ese 'resiste y vencerás' –estrategia similar a la adoptada por el presidente Sánchez a raíz de los casos de corrupción– también el líder popular ha encontrado ciertos salvavidas en el camino.

La Navidad y el verano, periodos valle de intensidad política, alimentados en esta última fase por los casos de corrupción en el seno del partido socialista han configurado un relato que no se le habría ocurrido ni al mejor guionista a sueldo del PP. El caso Koldo, con la figura de ministro Ábalos transmutada en meme para la hemeroteca política, y el escándalo de los currículos de José María Ángel y la sorprendente situación de su mujer, Carmen Ninet, han sido enormes balones de oxígeno para el líder popular.

En este ecosistema, en esta calma tensa de agosto, los dirigentes populares ya tienen la mente puesta en el regreso. Y más que en septiembre, especialmente en el mes de octubre. Un otoño caliente, intenso, de vértigo. Pónganle el adjetivo que quieran. «Un infierno», admite sin tapujos una voz autorizada en el Consell.

Dos citas marcaran récords de temperatura en ese calendario que se prevé asfixiante. Por un lado, la fiesta del 9 d'Octubre, ese termómetro que mide el ánimo de la colectividad. La procesión cívica puede convertirse –de hecho es uno de los grandes temores– en un auténtico sufrimiento para los responsables del Consell, marcado directamente por la negligente gestión de la dana. Y ahí, el principal señalado será Mazón. Será un puente duro políticamente –cuatro días de presión– donde se espera una auténtica ofensiva de la oposición.

No será este el único precipicio del mes de octubre. La fecha señalada en el calendario es el 29, día que se cumple el aniversario de la dana, la tragedia que terminó con la vida de 228 personas. La mayoría de las víctimas perecieron por el desbordamiento del conocido como barranco del Poyo.

Los aniversarios siempre son fechas propicias para redoblar la presión e insistir en la exigencia de responsabilidades. Mazón, al margen de la investigación judicial, arrastra cierto déficit de transparencia en su actividad aquella fatídica tarde tras la desafortunada comida con la periodista Maribel Vilaplana. No estuvo en el Cecopi, llegó a la sede de Emergencias a las 20:21 horas, y se ignora con detalle el seguimiento de la emergencia que hizo desde el Palau de la Generalitat. Más sombras que luces en esas horas centrales del desastre.

Negociaciones difíciles

Un mes de octubre previsiblemente duro. Esas semanas coinciden, además, con las habituales negociaciones de los Presupuestos. Unas conversaciones con el socio prioritario de Vox que sólo han generado más tensión en las citas precedentes. Una de las posibilidades que se baraja por responsables del Consell es prorrogar las cuentas actuales y no abrir un nuevo frente en un escenario ya de por sí notablemente tenso. El anuncio del último acuerdo fue uno de los momentos de esta legislatura, la comparecencia de Mazón en la que anunciaba el pacto en las cuentas para 2025 a cambio de asumir algunos de los postulados de Vox que para algunos votantes del PP resultan intolerables.

Otro argumento para la prórroga de las cuentas es que las actuales se aprobaron en mayo, pocos meses de ejecución

Aquello debía incluir recortes a la Acadèmia Valencina de la Llengua (AVL), así como la reducción del gasto a la cooperación al desarrollo, la Agenda 2030, a los sindicatos y también a la patronal aparte de restricciones a la inmigración ilegal. El traslado de menores a la Península había sido uno de los argumentos –al menos el que expusieron políticamente pero sin duda había otros en la recámara– para romper los gobiernos autonómicos. Es, de momento, un planteamiento que gana peso, además, por otra circunstancia. Se trata de unas cuentas que fueron aprobadas con meses de retraso, en concreto, a finales de mayo. Más de un tercio del año no estuvieron en vigor. Así pues tendría más sentido la prórroga de los presupuestos actuales, apuntan algunas fuentes gubernamentales.

No se trata de que Vox haya dejado de ser el socio prioritario del PP. Ni mucho menos. La sintonía se mantiene incluso al mismo nivel que cuando compartían gobierno. La cercanía entre las dos formaciones se demuestra en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, quizá la comisión de más sensibilidad que se vaya a poner en marcha durante esta legislatura, que está presidida por la diputada de Vox Miriam Turiel, y vicepresidenta por el popular Vicente Betoret. Y el programa de trabajo, con las comparecencias, fue aprobado por los dos grupos parlamentarios. Pero es cierto que ese ruido de la negociación puede ser una circunstancia evitable en todo este mes de octubre, periodo determinante en la elaboración de las cuentas.

Existe otro dato para el argumentario del Consell: Sánchez lleva dos años sin presentar presupuestos para su Ejecutivo

También existe otro argumento político con el que sostener esta eventual prórroga. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una anomalía en la política española, la de un Gobierno que ni siquiera se ha molestado en llevar a las Cortes un solo proyecto presupuestario en sus dos primeros años de mandato. Esta situación ofrece cierta legitimidad para mantener esta propuesta y defenderla con solvencia, señalan fuentes conocedoras de la situación.

Pedro Sánchez ha anunciado que su intención es presentar ahora unos presupuestos, pero la aritmética parlamentaria resulta muy complicada en su caso. Sólo tiene como socio a Sumar y juntos apenas acumulan 145 escaños. Pero el quorum debe negociarlo con el resto de partidos con intereses, en ocasiones, diferentes. Y esto no siempre es fácil. El puzle parece realmente complicado. En cualquier caso, el Consell de Mazón siempre podría argumentar que los presupuestos que se necesitaban para la reconstrucción eran los que se aprobaron con Vox.

Calendario complicado

El calendario del Consell encuentra su punto álgido en octubre, sin duda. Pero tampoco se puede pasar por alto el mes de septiembre con el debate de Política General, una sesión que supone el comienzo de la actividad parlamentaria, pero que también es un repaso a los últimos meses del Consell. Unos debates que se presentan tensos. Será, sin duda, el momento en el que se encienda la mecha de semanas de alto voltaje político.

Las investigaciones judiciales pueden ser dos factores que alteren ese equilibrio inicial del mes de septiembre. Por un lado, el PSOE y por extensión el PSPV con la figura del exministro José Luis Ábalos, tendrán que afrontar las novedades del caso Koldo. La supuesta trama de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas ha destapado, además, la supuesta colocación de parejas del exministro en empresas públicas y el lenguaje vejatorio que utilizaban al referirse a algunas de estas acompañantes. Un asunto que ha dañado la reputación de los socialistas. De hecho, el que fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, lleva un mes en prisión. Cualquier novedad en las pesquisas –queda por analizar, por ejemplo, el móvil del exministro que fue requisado en el registro de su domicilio– se puede transformar en munición de gran calibre para el PP. Y no necesariamente el contenido debe tener relevancia judicial. En ocasiones, lo mediático sirve como elemento para contrarrestar la ofensiva.

El debate del Estado de la Comunitat, en septiembre, será la mecha que encienda unas semanas de alto voltaje

En el otro lado, el del PP, la investigación de la dana puede alterar este planteamiento interno. Una reactivación de la instrucción con elementos favorables a Mazón –testimonios favorables a su tesis por parte del jefe de los bomberos o del subdirector de Emergencias– se pueden transformar en un asidero de cara a los dos meses marcados en rojo. Pero también puede ocurrir justo lo contrario. Y eso sin contar el fuego amigo que periódicamente ha ido llegando desde Génova donde han sembrado de incertidumbre el futuro del líder valenciano. Un adelanto electoral, evidentemente, arruinaría todos los cálculos. El regreso de las vacaciones, recién iniciadas para muchos, se presenta apasionante.