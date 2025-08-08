Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, preside una reunión del Cecopi en una imagen de archivo. CARLOS LUJÁN/EP

Gan Pampols abre la puerta a grabar las reuniones del Cecopi tras las sombras del 29-O

El nuevo plan de gestión de catástrofes obliga a registrar los acuerdos y acciones alcanzados entre Consell y Gobierno en emergencias

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:06

La impronta de Francisco José Gan Pampols, un teniente general retirado que se alistó en las filas del Consell para asumir la Vicepresidencia Segunda ... para la Recuperación, empieza a calar en el campo de las emergencias valencianas más de nueve meses después de la dana. El 'Plan director de análisis, anticipación y reacción frente a catástrofes naturales', actualmente en fase de borrador y consulta pública, propone separar al máximo la gestión técnica a la hora de afrontar una situación excepcional de la parte política así como incrementar la transparencia de los acuerdos alcanzados entre los responsables del operativo de respuesta a dicha emergencia. Este segundo aspecto resulta de especial importancia tras los claroscuros y choques de versiones que han aportado algunos de los miembros que participaron en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la fatídica tarde del 29 de octubre.

