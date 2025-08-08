Gan Pampols abre la puerta a grabar las reuniones del Cecopi tras las sombras del 29-O

La impronta de Francisco José Gan Pampols, un teniente general retirado que se alistó en las filas del Consell para asumir la Vicepresidencia Segunda ... para la Recuperación, empieza a calar en el campo de las emergencias valencianas más de nueve meses después de la dana. El 'Plan director de análisis, anticipación y reacción frente a catástrofes naturales', actualmente en fase de borrador y consulta pública, propone separar al máximo la gestión técnica a la hora de afrontar una situación excepcional de la parte política así como incrementar la transparencia de los acuerdos alcanzados entre los responsables del operativo de respuesta a dicha emergencia. Este segundo aspecto resulta de especial importancia tras los claroscuros y choques de versiones que han aportado algunos de los miembros que participaron en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la fatídica tarde del 29 de octubre.

Tal y como publicó LAS PROVINCIAS, el nuevo proyecto para la gobernanza y gestión de emergencias en la Comunitat contempla que los acuerdos que se alcancen en las sesiones Cecopi, el ente de coordinación que se crea con la activación del nivel 2 de alerta precisándose los medios tanto del Consell como del Gobierno para articular la respuesta, queden registradas en una «herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones».

A consultas de este periódico, fuentes del departamento dirigido por Gan Pampols matizaron que este registro no tiene porqué ser un documento escrito (un acta) sino que también se podrá dejar constancia de los acuerdos mediante un formato audiovisual o incluso multisoporte. Sea como fuere, habrá que esperar a la versión definitiva del plan, cuya exposición pública acaba el próximo 18 de agosto, para esclarecer este apartado. Eso sí, la fase de deliberación entre los miembros no quedará registrada dado que únicamente se transcribirá o grabará la medida resultante de la reflexión de los miembros del seno del Cecopi.

La posible grabación del Cecopi sale de una propuesta referida al comité asesor, el gabinete de apoyo técnico convocado por orden el director de la emergencia, el conseller del ramo si se trata del una excepcionalidad de nivel 2. En este comité se encuentran representados los bomberos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la UME o agencias como la Aemet o la CHJ, jugando todos ellos un papel fundamental tanto en los avisos como en el operativo de respuesta al desastre.

En el apartado protocolario del plan se incide en que la figura que ostente la Secretaría del comité asesor, designada con carácter permanente, será responsable de levantar acta de todas las sesiones. De hecho, el documento afirma que todas las reuniones «serán grabadas a fin de disponer de un registro detallado», indica el proyecto que en su versión definitiva deberá especificar hasta dónde llegan las implicaciones de estas grabaciones.

El Cecopi, en el foco

Más de nueve meses después de la riada que asoló la provincia de Valencia dejando 228 víctimas mortales y casi 18.000 millones de euros en daños materiales, el cúmulo de conversaciones, decisiones y llamadas que tuvieron lugar entre las cuatro paredes del Centro de Coordinación de Emergencias, situado en L'Eliana,a partir de las 17.00 horas de la tarde del 29-O siguen en el punto de mira para esclarecer, entre otras, las posibles responsabilidades penales de los integrantes de la anterior cúpula de Emergencias.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, que se encuentra investigando la causa que por el momento tiene imputados a la exconsellera Salomé Pradas al ex secretario autonómico Emilio Argüeso también ha puesto el foco sobre lo que sucedió en la reunión del Cecopi. La magistrada no ha sido la única pues las convocatorias de este organismo de emergencias han estado en boga por asuntos como la supuesta existencia de grabaciones de estas sesiones, una versión esgrimida en numerosas ocasiones por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la hora en la que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo su entrada en el puesto de mando.

Cabe recordar que el actual conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, explicó en diciembre que la filmación de las sesiones del Cecopi «no está procedimentada» así como que «nunca» se habían grabado, tampoco con el Botánico como defendía Bernabé. Valderrama esgrimió una serie de motivos técnicos para justificar la imposibilidad de grabar estas sesiones cuando sus miembros tienen que desplazarse hasta la zona cero del desastre: «En el caso de un incendio, puede que se realice en el puesto de mando avanzado (PMA) y eso necesitaría de unos dispositivos técnicos para poderlo desarrollar».

Asimismo, el actual titular de Emergencias apeló a la protección de datos y a la confidencialidad para proteger las deliberaciones así como al carácter «sensible» de la información manejada en estas reuniones.

El conseller Valderrama también se pronunció ayer sobre otra de las iniciativas más sonadas, pero menos definidas en detalle, recogida en el nuevo plan director de emergencias impulsado por la Vicepresidencia para la Recuperación.

«Están las inundaciones, las olas de calor, las de frío, las nevadas... Tenemos que estudiar conjuntamente esto para ver si se establece un nivel superior», dijo el conseller de Emergencias tras ser preguntado por los medios sobre la creación de un nivel de alerta negro que sería superior al actual nivel rojo como indicador de peligro máximo dentro de la escala de las emergencias en territorio valenciano.