Para Morant, nada más «falso» que las explicaciones de Mazón de qué hizo la tarde de la dana

Diana Morant considera que, en términos de falsedad, el PP tiene mucho que callar. Para la líder socialistas, las mentiras relacionadas con currículums y licenciaturas ... que han cometido sus compañeros y que han costado la dimisión al comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, son minucias comparadas con las de los dirigentes populares valencianos. Especialmente, las de Mazón. Con la diferencia de que Ángel dimite y el presidente de la Generalitat, no. La secretaria general del PSPV ha acusado este viernes al Partido Popular de «falsificar la verdad» y le ha exigido a Feijóo que «por decencia le pida la dimisión a Carlos Mazón».

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Cocentaina, donde ha remarcado que Mazón «ha falsificado la verdad con ocho versiones diferentes sobre la tarde del 29 de octubre, con versiones diferentes en las teles y ante la jueza e incluso con las llamadas que realizaron ese día».

Morant ha recordado que «estos días que hablamos de títulos académicos no podemos olvidar que hay personas con esos títulos que en el peor días para los valencianos no estaba en su puesto de trabajo sino que se encerró en el Ventorro y desde luego no cumplió con su obligación de proteger a la ciudadanía y eso nos llevó a tener que lamentar la muerte de 228 personas».

«No hay mayor delito que ausentarse de su puesto de trabajo y que eso cueste vidas», indicó Morant, una hipérbole política para responsabilizar directamente a Mazón de todas las muertes de ese día.

Morant subrayó que «nos querrán marear con muchas cosas pero la verdad es que a día de hoy Feijóo sigue apoyando a Mazón, ha vendido la dignidad de la Comunitat por un plato de lentejas», en referencia al Consell que siguen presidiendo los populares gracias al apoyo de Vox.

«No sé cómo el señor Feijóo puede llegar a hablar de conductas delictivas refiriéndose a la Comunitat cuando aquí hemos sufrido el mayor delito que no es otro que la irresponsabilidad de desproteger a la ciudadanía, la cual se está juzgando pero que también tiene que tener responsabilidades políticas», ha indicado la líder del PSPV.

La secretaria general del PSPV ha instado a «no entrar en el debate de la titulítis porque un título académico no hace a un buen político» y ha explicado que «se puede tener título universitario y estar de parranda mientras la gente se está muriendo, y no tenerlo y estar desde las ocho de la mañana con las botas puestas y haciendo un buen trabajo»: «La política se puede hacer sin título académico se hace con dignidad y con responsabilidad».