Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
José María Ángel (i) y el domicilio del político (d). JL Bort/Arlandis

Los bomberos han acudido al domicilio del político, envuelto en la crisis de los currículos

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:17

José María Ángel, el excomisionado de la dana que se ha visto envuelto en una supuesta falsificación de su título universitario, ha intentado suicidarse a primera hora de este viernes en l'Eliana.

Al parecer, fue un vecino que paseaba por la zona el que dio la voz de alarma tras la conducta del exdirigente socialista. Los bomberos no tardaron en desplazarse a la vivienda familiar para asistir al político.

De inmediato, el que fuera alcalde de l'Eliana durante más de 20 años ha sido trasladado al Hospital de Llíria donde ha quedado ingresado. Permanece estable, según las fuentes consultadas.

Ángel vive en una zona residencial cercana al polideportivo del municipio y el centro comercial El Osito. Se trata de una calle poco concurrida plagada de chalés. Los vecinos, lógicamente, se han visto sorprendidos por el suceso. Algunos comentaron que llevaban varios días sin ver al matrimonio. José María Ángel está casado con Carmen Ninet, subdirectora del MuVim y exsíndica del PSPV. La mujer sufrió una fuerte crisis a las puertas de la residencia.

Desde el Consell han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

