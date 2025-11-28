Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Así quedarán las pensiones en enero con la nueva subida: jubilación, viudedad, incapacidad o la máxima
Sergio Blasco, en el banquillo, junto al resto de acusados por el caso del Hospital General. J. L. Bort

El sobrino de Blasco se desentiende de la contratación en la trama del hospital: «No soy la equis»

El gerente admite que utilizó una mercantil para dar de alta a varias empleadas de hogar «porque era muy difícil hacerlo si no tenían contrato»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:21

Comenta

El juicio del expolio del Hospital General, con Sergio Blasco como principal acusado, continúa su avance con un perfil bajo en los medios debido a la intensidad informativa de la dana. ... Todo el foco informativo se concentra ahora en la gestión de la emergencia pese a que el expolio del Hospital General no es un asunto baladí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  5. 5

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  6. 6 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  7. 7 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  8. 8 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  9. 9

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  10. 10 El precio de la luz repunta este viernes con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para utilizar los electrodomésticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El sobrino de Blasco se desentiende de la contratación en la trama del hospital: «No soy la equis»

El sobrino de Blasco se desentiende de la contratación en la trama del hospital: «No soy la equis»