Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Sergio Blasco, en el centro de la imagen. JL Bort

El tribunal tumba el intento del sobrino de Blasco de anular su causa por corrupción

La Audiencia sostiene que no hubo investigación prospectiva y que los hechos del juicio constan en el último auto de la instrucción

A. Rallo
JC. Ferriol Moya

A. Rallo y JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:53

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado este lunes un auto por el que rechaza el intento de Sergio Blasco, el ... sobrino de Rafael Blasco, de anular la investigación judicial que le afecta en relación con las adjudicaciones realizadas desde la conselleria de Sanidad, durante la etapa dirigida por Rafael Blasco, y desde el Consorcio del Hospital General, con Sergio Blasco al frente, a mercantiles vinculadas con familiares directos de este último.

