Una imagen del juicio en el que está acusado Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco. JL Bort

Una expareja del sobrino de Blasco desvela que se creó una empresa para recibir contratos del hospital General y cobrarlos: «Él era la X»

La mercantil, cuya actividad profesional estaba relacionada con las artes gráficas y el diseño, se constituyó con el dinero del exgerente pero en la que él no figuraba

EP

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:48

Una de las acusadas en el 'caso Osvaldos', expareja de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València y sobrino del exconseller de Sanidad y ... de Cooperación con el PP, Rafael Blasco --condenado por el caso Cooperación--, ha desvelado que éste creó una empresa, en la que figuraba ella, su hermana y su padre, que recibió contratos del hospital y de la que cobraba cantidades de dinero. Ha afirmado que, aunque el nombre de Blasco no figuraba en la mercantil, era el encargado de gestionar «todo»: «Le identifiqué en los papeles como 'X'», ha dicho.

