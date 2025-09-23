Una expareja del sobrino de Blasco desvela que se creó una empresa para recibir contratos del hospital General y cobrarlos: «Él era la X»

Una de las acusadas en el 'caso Osvaldos', expareja de Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de València y sobrino del exconseller de Sanidad y ... de Cooperación con el PP, Rafael Blasco --condenado por el caso Cooperación--, ha desvelado que éste creó una empresa, en la que figuraba ella, su hermana y su padre, que recibió contratos del hospital y de la que cobraba cantidades de dinero. Ha afirmado que, aunque el nombre de Blasco no figuraba en la mercantil, era el encargado de gestionar «todo»: «Le identifiqué en los papeles como 'X'», ha dicho.

Así se ha pronunciado una de las 11 acusadas en el 'caso Osvaldos' que se juzga desde la pasada semana en la Audiencia de Valencia y que está relacionado con el desvío de fondos procedentes de contratos públicos adjudicados por el hospital entre los años 2005 y 2014. Junto a ella figuran en el banquillo de los acusados Sergio Blasco, su hermano y otros empresarios.

La acusada es la única que declarará al inicio de la vista, tras solicitarlo su abogado al llegar a un acuerdo con la Fiscalía, puesto que el resto de procesados lo hará los últimos días del juicio. Ahora toca el turno de los testigos y, después, las periciales.

La empresa creada

Su testimonio ha situado a Sergio Blasco como el encargado de crear una empresa en la que la acusada trabajaba y era la administradora. La mercantil, cuya actividad profesional estaba relacionada con las artes gráficas y el diseño, se constituyó con el dinero del exgerente pero en la que no figuraba. Se trataba de Identiart. Recibió adjudicaciones del hospital así como de otras entidades privadas y, también, subcontrató trabajos a otras empresas.

Se sospecha que Identiart, tal y como se desprende del auto de procesamiento, formaba parte del entramado de empresas que ayudó a desviar fondos de la sanidad pública. En concreto, obtenía contratos con la administración o el sector privado y también recibía pagos de las empresas adjudicatarias de contratos administrativos y subcontratas de otras empresas de la trama.

La acusada ha explicado que conoció a Sergio Blasco a través de su hermana gemela, quien trabajaba en el departamento del comunicación del Hospital General. Presentó unos bocetos y logotipos al exgerente que «le gustaron mucho» y, a partir de ahí, éste quiso conocerla. Seguidamente comenzaron una relación sentimental, ha dicho.

14.000 euros

Ella comenzó a presentarle proyectos pero estaba «limitada» en cuanto al tiempo puesto que en ese momento trabajaba en una empresa privada. «A Sergio no le gustaba eso de verme cuando mi horario me lo permitía. Entre todas las propuestas que le hacía, él me propuso crear una empresa para trabajar. Me dijo que tenía que poner a dos personas más, por ejemplo a mi hermana y a mi padre, para que no fuera unipersonal, y así empezar a funcionar», ha relatado.

«Y es lo que hice», ha expuesto, para añadir: «Identiart era una sociedad limitada. El dinero que aporté a la empresa para constituirla era de Sergio, creo que 14.000 euros, lo justo para crearla. Ese dinero tenía que devolverlo». También ha indicado que contrató a una secretaria porque también se lo pidió el exgerente.

Pese a poner el importe, el exgerente no figuraba en ningún documento, pero era el encargado de gestionarlo «todo»: «Sergio no tenía firma en ninguna cuenta bancaria pero era quien ordenaba los pagos. Sergio llevaba la gestión. Me decía 'va a entrar este trabajo, tú aquí, ahora sales, ahora entras... Revisaba todo, tanto los trabajos del hospital como otros. Yo le consultaba todo a Sergio», ha reiterado.

«Él era la X»

De hecho, la acusada ha desvelado que Sergio Blasco era la 'X' que aparecía en diversos documentos que se intervinieron en su domicilio y en la empresa. En instrucción lo negó porque «no estaba obligada a decir la verdad» y porque el abogado del exgerente se puso en contacto con su letrada para decir que, sobre la 'X', «mejor que guardara silencio».

Sobre esta 'X', entre otros, en el auto de procesamiento se indica: «Ese tal 'X' resulta el receptor de 42.000 euros abogados por Jansen en relación a una revista, cantidad abonada como patrocinador que excede con mucho de las cantidades normalmente abonadas por otros patrocinadores».

También ha indicado que fue Blasco que le indicó, en un momento determinado, que tenían que «impulsar» el negocio y le pidió que se buscara una oficina en el centro. También le presentó a Francisco Escandell, quien hizo una aportación a la empresa, tal y como se desprende de la documentación que obra en el procedimiento.

«Esto fue todo en muy poco tiempo. Sergio me comunicó que iba a entrar Paco Escandell y que íbamos a hacer las cosas bien. Tengo recuerdos de quedar un día delante de un banco con él, conocerle, abrir una cuenta, firmar y poco más. Creamos la oficina y Paco vino porque organizaba la pintura, muebles y acondicionamiento», ha explicado.

Posteriormente reflejó en un documento las aportaciones económicas que hacían diferentes empresas a la mercantil, como Francisco y Sergio Blasco. «Le identificaba ahí como 'X' porque él me dijo que teníamos una relación privada y no tenía que poner su nombre en ningún sitio. Me dijo que le pusiera la 'X' y seguí sus indicaciones», ha indicado.

Viaje a Costa Rica

La acusada también ha reconocido un viaje a Costa Rica pero ha matizado que la secretaria de la mercantil se encargó de sus billetes. «Sergio ya estaba allí. Cuando llegué, como no había cobertura en el hotel y él tenía que trabajar, al cuarto día decidió que teníamos que volver. Se suele hacer lo que él dice, así que nos fuimos. Y él compró un billete para mí de vuelta en business», ha relatado. Al respecto, según el auto de procesamiento, el viaje lo abonó otra empresa de la trama y ascendía a más de 5.000 euros.

La acusada, por otro lado, ha manifestado que «nunca» recibió dinero de la empresa, «otra cosa es que fuera Identiart». También ha explicado que en el año 2010 ya no había dinero en la empresa ni para pagar el alquiler y, tras coméntarselo al exgerente, éste le dijo que le iba a «sacar de todo esto»: «Me pidió que me marchara a casa, me dijo que lo sentía. Que sentía haberme metido en esto».

Preguntada por si no se planteó en ningún momento que el exgerente pudiera estar cometiendo irregularidades con sus actuaciones, ha respondido: «Es muy complicado. Blasco es brillante gestionando. Él gestiona, manda, ordena...».

Así mismo, la acusada ha manifestado que «nunca» asistió a ninguna entrega de sobres, aunque la secretaria de la mercantil si que le dijo en una ocasión que Sergio Blasco le había dado una cantidad para ingresar en la cuenta.

La denuncia

Durante la sesión de este martes también ha declarado, como testigo, Marina Albiol, exportavoz de Esquerra Unida (EU), quien ha explicado el origen de la denuncia: «Nos llamó una persona al grupo parlamentario de Les Corts y nos dijo que investigáramos a una empresa. A partir de ahí pedimos datos y elaboramos la denuncia». Interpeleada por si se fijó solo en la figura de Rafael Blasco, ha contestado: «En absoluto».