Urgente Ribó tiene cita ante el juez: este viernes a las diez de la mañana
Sergio Blasco, en el centro, el día que comenzó la vista. J. L. Bort

El conseller de Sanidad niega que pagara 36.000 euros en comisiones al sobrino de Blasco

La Fiscalía interroga al dirigente popular por las relaciones con Sergio Blasco en su etapa de empresario sanitario

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:42

Comenta

El caso del expolio del Hospital General, que sitúa como presunto cabecilla de la trama a Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco, contó este ... miércoles con la presencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que comparecía como testigo. Los hechos investigados se remontan a hace más de una década, sin relación con el actual Gobierno valenciano. Pero sí con dos mercantiles con las que operaba el ahora dirigente popular antes de su llegada al Consell.

