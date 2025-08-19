La quita de la deuda que el PSOE pactó con ERC y que no gusta ni a Compromís

La propuesta de condonación de deuda pública vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pactada por el PSOE con ERC, y que según algunas fuentes ... se aprobará a principios de septiembre, representaría, según las cifras facilitadas en su día por el ministerio de Hacienda, una quita de 11.210 millones en los números rojos de la Comunitat. La deuda pública que arrastra la Comunitat Valenciana se sitúa por encima de los 60.300 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España (primer trimestre 2025), de manera que esa quita apenas llega al 19% del total de los números rojos valencianos.

La propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero ha obtenido el rechazo del Gobierno valenciano, que como el resto de CCAA presididas por el PP considera una «trampa» el contenido de una iniciativa que, además, no aborda la infrafinanciación de la Comunitat, que tal y como reconoce el IVIE constituye el principal motivo -en el entorno de 47.000 millones- del enorme volumen de la deuda de la Comunitat.

Reducir la deuda, es verdad, recortaría los intereses que la administración autonómica abona de forma anual, pero ese recorte sería de 165 millones, según estimaciones de la conselleria de Hacienda. Una condonación que, además, mantendría a la Comunitat a años luz de poder salir a financiarse a los mercados.

Las CCAA presididas por el PP ya mostraron su rechazo en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a la propuesta del ministerio, aunque las negociaciones posteriores han dejado entrever que algunas de ellas no están dispuestas a renunciar a ver reducida su deuda. En el caso valenciano, el Consell ha venido exigiendo que abordar la quita de la deuda venga acompañado de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, y unido a éste, la aprobación de un fondo transitorio de nivelación. El PP valenciano ha rechazado esa quita de la deuda. Y Vox ha considerado que la quita de la deuda constituye «otra concesión más a los separatistas para pagarles sus caprichos».

De hecho, hasta Compromís ha mostrado su disconformidad con la propuesta de la ministra Montero, al entender que la fórmula utilizada deja fuera el factor de la infrafinanciación, que es el que más penaliza a la Comunitat y que debería de ser el que se tuviera en cuenta en primer lugar para fijar las cantidades a condonar.

Únicamente el PSPV, como cabía esperar, se ha mostrado favorable a ese acuerdo de la quita de a deuda, sin objetar ni la fórmula empleada para calcularla ni la cuantía que supone para la Comunitat. Diana Morant ha llegado a calificarlo de «paso histórico». «Los valencianos sabemos que podemos contar con el Gobierno de Sánchez», dijo.