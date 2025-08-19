Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
Ruth Merino charla con María Jesús Montero antes del CPFF de febrero. Efe

La quita de la deuda que el PSOE pactó con ERC y que no gusta ni a Compromís

La condonación de 11.210 millones para la Comunitat no llega al 19% de los números rojos valencianos y no aborda la infrafinanciación

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 17:54

La propuesta de condonación de deuda pública vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) pactada por el PSOE con ERC, y que según algunas fuentes ... se aprobará a principios de septiembre, representaría, según las cifras facilitadas en su día por el ministerio de Hacienda, una quita de 11.210 millones en los números rojos de la Comunitat. La deuda pública que arrastra la Comunitat Valenciana se sitúa por encima de los 60.300 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España (primer trimestre 2025), de manera que esa quita apenas llega al 19% del total de los números rojos valencianos.

