Vox se queda sin listas de las charlas LGTBI en Madrid La portavoz de Vox en la Asamablea de Madrid, Rocío Monasterio. Los ultraderechistas defienden el derecho a «fiscalizar la educación de nuestros hijos»

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid negó este viernes a Vox las listas de las personas que dan las charlas del colectivo LGTBI en los colegios de la región. No lo hizo por razones políticas o ideológicas sino que adujo razones administrativas porque las acciones formativas extraescolares en los centros educativos, como las relacionadas con contenidos LGTBI, no son determinadas por la consejería porque dependen «exclusivamente de cada centro». Por tanto, no disponen de listados.

Así lo explicó la Consejería de Educación a Efe después de que la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, pidiese este jueves al Consejo de Gobierno información de colegios públicos y concertados donde se hayan realizado actividades informativas o formativas sobre el colectivo LGTBI.

La consejería subraya que no dispone de un listado de las acciones formativas sobre las que Vox pide información, ya que son actividades educativas que no dependen de ese departamento. Las fuentes apuntaron que ese tipo de charlas está «autorizadas por los padres» y «están desarrolladas fuera del horario lectivo». Además, «no hay ni una sola denuncia» ante la inspección educativa por adoctrinamiento en las aulas madrileñas.

El Gobierno autonómico, en manos del PP, se aferró además a que la consejería «ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente» con la Ley Orgánica de Protección de Datos. «Si hay centros que han colaborado con dicha entidad (Vox) lo ha hecho en el marco de su autonomía», apostilló la Consejería de Educación.

La petición suscitó numerosas críticas, pero el partido de Abascal se defendió y preguntó a través de su cuenta de Twitter «a ver si ahora no se va a poder fiscalizar lo que se hace con la educación de nuestros hijos». «¿Por qué se ponen tan nerviosos cuando Vox pide conocer los detalles de los talleres a menores y de quienes los imparten?», escribió.