El PSPV volverá a preguntar al presidente en la sesión de control en Les Corts El síndic socialista Manolo Mata renunció a participar en la anterior legislatura pero ahora volverá a hacerlo para defender a su líder Miércoles, 18 septiembre 2019

valencia. El síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, anunció ayer que su grupo ya no va a renunciar esta legislatura (como sí hizo la legislatura pasada) a formular preguntas de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que «en función del pleno» y del tono que se use hacia el presidente harán uso, o no, de este turno.

Mata indicó que en la primera sesión de control al presidente, que se celebrará el jueves de la semana que viene, cree que sí que formulará una pregunta al líder de su partido. Admitió el portavoz socialista que la legislatura pasada renunció a hacer preguntas de control al jefe del Ejecutivo porque pensaban que no estaba «muy bien» que hubiera tres intervenciones de los grupos que apoyan al Gobierno, ya que estas «suelen ser laudatorias». Sin embargo, en el último tramo de la pasada legislatura, el tono de las interpelaciones a Puig se recrudeció por parte de Podemos y, ocasionalmente, de Compromís, que en una ocasión (en cuatro años) hasta llegó a repreguntar al presidente con el fin de escenificar la discrepancia de los econacionalistas frente a los posicionamientos del PSPV.

«Si el resto de grupos (del Botánico) tampoco quieren renunciar, pues al final no está mal hablar de las cosas que nos interesan a nosotros», admitió el síndic socialista, en referencia a su intención de ofrecer la versión que le «interesa» al PSPV.

Preguntado si esta decisión se debe a que entiende que las preguntas de control de los otros grupos que sustentan al Consell «no son suficientes laudatorias», Mata admitió que «también es una explicación, puede ser».

El síndic socialista ironizó que, en cualquier caso, esperará a ver el desarrollo de la primera sesión de control de la legislatura, y si las intervenciones son «súper laudatorias» igual en el siguiente pleno ya no pregunta al presidente.