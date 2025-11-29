El PSPV de Morant se queda en fuera de juego por la ausencia de un plan B al 'Volem votar'

El PSPV se tiene que poner a trabajar. Al menos, esa es la sensación que transmiten en privado cargos del partido que entienden que se ... ha estado colgado durante muchos meses de un eslogan como 'Volem votar' que no ha calado en la sociedad y que no ha cumplido el objetivo. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha centrado su discurso en una petición de elecciones sin aportar ni una sola propuesta alternativa de gestión al Consell de Carlos Mazón, que gobernó con cierta solvencia hasta que el 29 de octubre de 2024 una dana se llevó todo su futuro político.

La realidad, según demuestran todos los sondeos publicados, es que el PSPV no remonta en las encuestas y la popularidad de Morant, según el CIS, está a la cola en el consejo de ministros. La lideresa del PSPV es una apuesta personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no rompe entre el electorado valenciano, que ve en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la cara visible de un proyecto que no termina de cuajar de cara a recuperar el gobierno de la Generalitat.

El «Juanfran Mazón» que repite constantemente la ministra para vincular al presidente en funciones como el electo tiene una fecha de caducidad una vez arranque la etapa final de la legislatura con el nombramiento oficial de Pérez Llorca como jefe del Consell. Además, los socialistas no han salido inmaculados en una catástrofe como la dana donde la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido un hecho desde su salida de Paiporta el 3 de noviembre de 2024. Una gran parte de la ciudadanía, una vez Mazón ha presentó la dimisión, tiene muy presente la ausencia de Sánchez de la zona cero en los últimos meses. El desembarco ministerial ha sido una constante para tapar la falta de agenda del presidente del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En las filas del PSPV hay quien piensa que el efecto Mazón pierde protagonismo y que se debería haber trabajado un plan alternativo de propuestas, con proyectos reales para demostrar que el PSPV sí que tiene una hoja de ruta para la Comunitat Valenciana. La realidad, según los mismos cargos del PSPV, es que Morant no ha trazado un plan B para los valencianos.

El PPCV ha salvado esta bola de partido, ha cerrado la crisis interna con el nombre de Pérez Llorca como pacto de no agresión entre las distintas sensibilidades de la formación y ha conseguido un nuevo margen de confianza por parte de Vox, que dio el visto bueno y los votos al discurso del presidente electo tras escuchar lo que pedían en asuntos como migración y cambio climático.

A la falta de un plan B tras la dimisión de Mazón se une la entrada en prisión del exministro valenciano José Luis Ábalos, que ya ha amenazado de tirar de la manta sobre asuntos diversos que pueden salpicar a la cúpula socialista.

Hasta la fecha, el mandato de Morán se ha definido por casos como el del falso título del alto comisionado de la dana, José María Ángel, y por el tono beligerante adoptado por el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ante la falta de propuestas. Además, Compromís amenaza con darle un bocado de votos a los socialistas valencianos tras la resurrección política de Baldoví que empieza a sentirse como pez en el agua en Les Corts.