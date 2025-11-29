Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
Pilar Bernabé y Diana Morant. LP

El PSPV de Morant se queda en fuera de juego por la ausencia de un plan B al 'Volem votar'

Entre la militancia del partido hay preocupación por la falta de alternativas al fiar toda la estrategia a la crisis de la dana

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

El PSPV se tiene que poner a trabajar. Al menos, esa es la sensación que transmiten en privado cargos del partido que entienden que se ... ha estado colgado durante muchos meses de un eslogan como 'Volem votar' que no ha calado en la sociedad y que no ha cumplido el objetivo. La ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha centrado su discurso en una petición de elecciones sin aportar ni una sola propuesta alternativa de gestión al Consell de Carlos Mazón, que gobernó con cierta solvencia hasta que el 29 de octubre de 2024 una dana se llevó todo su futuro político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  9. 9 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV de Morant se queda en fuera de juego por la ausencia de un plan B al 'Volem votar'

El PSPV de Morant se queda en fuera de juego por la ausencia de un plan B al &#039;Volem votar&#039;