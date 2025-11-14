El número tres de Morant, otra vez en un jardín

Vicent Mascarell es el secretario de Organización del PSPV que lidera Diana Morant. Es natural de Gandia, como la ministra de Ciencia, Innovación y ... Universidades y está considerado como una persona de su máxima confianza. El papel del responsable de Organización en cualquier formación política suele ser discreto ante la opinión pública, porque la suya es una labor volcada sobre el propio partido. El jefe de la fontanería se encarga de que las cañerías que componen una organización política, las agrupaciones locales y el resto del organigrama, esté siempre en condiciones. Porque una convocatoria electoral, o un congreso orgánico, pueden llegar en cualquier momento.

Sin embargo, Mascarell ha logrado en los últimos meses convertirse en un secretario de Organización de lo más visible ante la opinión pública. Y nada hace indicar que lo haya hecho por casualidad. El dirigente socialista es habitual en redes sociales y gusta de realizar declaraciones para llamar la atención. Un papel que algunos llegan a comparar con el del ministro Óscar Puente, pero que en ocasiones le acaban dejando en posiciones difíciles.

La última, este mismo jueves, ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia. Mascarell estaba citado al acto de conciliación con la secretaria general del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, previo a la interposición de una querella por calumnias. El motivo, atribuir al PP valenciano pintadas y actos vandálicos en la fachada de la sede de los socialistas valencianos en la calle del Hospital.

Tal y como relataba la denuncia de los populares, «en fecha 6 de julio de 2025 emitió una expresión calumniosa contra el Partido Popular, al grabar y difundir públicamente en redes sociales y medios periodísticos variados, un video delante de la fachada pintada de negro del PSPV-PSOE de Valencia, como consecuencia de un acto vandálico, en el que abiertamente acusaba al Partido Popular de ser el autor material de un acto violento llevado a cabo en la fachada de la sede de su partido. En concreto decía «Los ataques que hemos sufrido los socialistas valencianos en nuestra sede, vemos que no es fruto de la improvisación, estamos ante un acto pensado con premeditación, alevosía y nocturnidad, que tiene un actor intelectual, Partido Popular, que tiene un autor con nombres y apellidos, Partido Popular».

Mascarell dijo que los ataques a la sede del PSPV tenían «un autor con nombres y apellidos, Partido Popular»

Y añadía: «La violencia verbal que se ha ejercido contra el presidente del gobierno y contra dirigentes socialistas y el partido socialista desde las tribunas del congreso del Partido Popular, han provocado acciones violentas, como la que hemos padecido en la noche de hoy, es el caldo de cultivo de la violencia que viene ejerciéndose contra las sedes socialistas y contra dirigentes socialistas de una forma premeditada, no fruto de la casualidad». Mascarell no ha acudido al acto de conciliación, como era previsible. Y el PP ya ha confirmado la presentación de una querella por calumnias, que se sustanciará cuando el juzgado formalice la comunicación del fracaso del acto de conciliación.

Meterse en un jardín es expresión coloquial para definir a quienes frecuentan las situaciones complicadas o que entran en problemas o temas complejos. Incluso sin pretenderlo. Lo pretenda o no, Mascarell lleva sembrado los últimos meses. Esta misma semana, un rifirrafe con la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, llevaba a la dirigente de Ens Uneix a anunciar que Gandia, la localidad de Mascarell, se quedaría fuera de una serie de ayudas y subvenciones dependientes de su área, precisamente por un comentario en redes del dirigente socialista. ¿Cuál? Mascarell había dicho días antes que había «dos detergents potents: Colon per a la roba i Ens Uneix per a la dreta i l'extrema dreta».

En otra intervención, esta vez en el pleno de la Diputación, Mascarell proclamó a modo de provocación que él podría decir que el PP y Vox eran ETA. El comentario provocó la interrupción del pleno y la reacción airada de ambos grupos.

Mascarell es el secretario de Organización socialista, y por tanto, el responsable de esas convocatorias del partido en la que figura la advertencia de que se debe confirmar la asistencia, sea a manifestaciones (como la última de la dana) o a actos del partido, como el de este próximo sábado. Su entorno asegura que la medida permite intuir la movilización del partido, aunque también hay quien cree que detrás de la medida hay una suerte de temor al pinchazo.

El número tres del PSPV firma las convocatorias que piden «confirmar asistencia» a actos y mítines

También fue Mascarell el que, en vísperas de la procesión cívica que debía celebrarse el 9 d'Octubre –finalmente cancelada por las previsiones meteorológicas- proclamó no sólo que esa convocatoria no podría ser cívica si acudía Mazón –con lo que de alentar a la crispación suponía el comentario-, sino que además descalificó a una diputada del PP con síndrome de down que le reprochó su comentario.

Al estrecho colaborador de Morant se le ha señalado por auspiciar la candidatura del alcalde de Ribarroja, Robert Raga, que se enfrentó y salió derrotado en el congreso provincial de Valencia ante Carlos Fernández Bielsa.