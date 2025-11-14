Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mascarell escucha a Morant, en una comparecencia pública. EP

El número tres de Morant, otra vez en un jardín

El PP se querella contra Mascarell, secretario de Organización del PSPV por atribuir a los populares actos vandálicos contra la sede socialista. Esta misma semana ha chocado con Ens Uneix y hace poco dijo que PP y Vox eran ETA

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Vicent Mascarell es el secretario de Organización del PSPV que lidera Diana Morant. Es natural de Gandia, como la ministra de Ciencia, Innovación y ... Universidades y está considerado como una persona de su máxima confianza. El papel del responsable de Organización en cualquier formación política suele ser discreto ante la opinión pública, porque la suya es una labor volcada sobre el propio partido. El jefe de la fontanería se encarga de que las cañerías que componen una organización política, las agrupaciones locales y el resto del organigrama, esté siempre en condiciones. Porque una convocatoria electoral, o un congreso orgánico, pueden llegar en cualquier momento.

