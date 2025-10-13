Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza reclama datos a Emergencias para saber de qué se habló en el Pleno del Consell el día de la dana
Sara Aaegesen y Diana Morant, este lunes en Ponferrada. EP

El CIS que dispara al PSOE tampoco da cariño a Morant

La ministra valenciana es una desconocida para el 69,2% de los encuestados y se encuentra en la mitad de la tabla en valoración

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:28

Comenta

El estudio sociológico que ha hecho público el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este lunes y que sitúa al PSOE hasta 15 puntos por encima ... del PP en intención de voto sigue sin dar cariño a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Los datos del sondeo elaborado por el Centro que dirige José Félix Tezanos vuelve a situar a la dirigente valenciana como uno de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con un índice de conocimiento más bajo. Un hecho que, no obstante, no se traduce como suele ocurrir en una valoración particularmente positiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

