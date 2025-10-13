El CIS que dispara al PSOE tampoco da cariño a Morant

El estudio sociológico que ha hecho público el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) este lunes y que sitúa al PSOE hasta 15 puntos por encima ... del PP en intención de voto sigue sin dar cariño a la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Los datos del sondeo elaborado por el Centro que dirige José Félix Tezanos vuelve a situar a la dirigente valenciana como uno de los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez con un índice de conocimiento más bajo. Un hecho que, no obstante, no se traduce como suele ocurrir en una valoración particularmente positiva.

Los datos del barómetro de octubre señalan que Morant es conocida por el 30,5% de los encuestados, mientras que otro 69,2% dicen desconocerla. Sólo cinco miembros del Gobierno, la vicepresidenta Sara Aaegesen y los ministros Pablo Bustinduy, Jordi Hereu, Sira Rego y Elma Sáiz, presentan índices de conocimiento aún más bajos que el de la ministra valenciana. Y en su descargo hay que recordar que los cinco fueron nombrados mucho después que la dirigente valenciana, elegida como titular de Ciencia en verano de 2021. Aaegesen fue nombrada en noviembre de 2024, Bustinduy en noviembre de 2023, misma fecha que Jordi Hereu, Sira Rego y Elma Sáiz.

De hecho, Morant fue nombrada en la remodelación que Pedro Sánchez acometió en el verano de 2021, y en el que junto a la dirigente valenciana se incorporaron al Gobierno José Manuel Albares, Félix Bolaños, Pilar Alegría e Isabel Rodríguez. Los cuatro disponen de índices de conocimiento superiores a la líder del PSPV.

El índice de conocimiento de la ministra valenciana sigue siendo bajo, aunque el dato mejora sensiblemente respecto a las cifras del mismo barómetro pero de 2024. En aquella ocasión, Morant era conocida únicamente por el 20,7% de los encuestados y desconocida para el 79,2%. De modo que el índice de conocimiento de Morant mejora 10 puntos en un año.

De entre los miembros del Gobierno más conocidos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz (96,8%), el ministro de Interior, Grande Marlaska (88,5%) la titular de Defensa Margarita Robles (82,5%) o la ministra portavoz, Pilar Alegría (79%).

Y luego está la valoración. Morant recibe una nota media de 4,54, que se sitúa en mitad de la tabla de los 22 ministros del Gobierno. Se queda lejos de Carlos Cuerpo, el más valorado con un 5,41, y de Pablo Bustinduy (5,32), que son junto a Margarita Robles (4,92) los mejor valorados. Pero también se queda lejos de la cola, Marlaska (4), la titular de Igualdad Ana Redondo (4,14) o el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (4,20).

Respecto a octubre de 2024 Morant también recibe una valoración mejor –entonces obtuvo un 4,20-. Su 4,54 de este lunes es exactamente la misma puntuación que el titular de Agricultura, Luis Planas, aunque éste dispone de un nivel de conocimiento 15 puntos superior al de la ministra valenciana.