Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en una localidad de 2.500 habitantes
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Palau. JL. BORT
AVANCE

Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»

El jefe del Consell se reúne por primera vez con un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana que arrasó la provincia de Valencia.

Héctor Esteban
JC. Ferriol Moya

Héctor Esteban y JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:25

Comenta

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, concede la primera entrevista a un medio de comunicación desde el 29 de octubre, día de la dana. ... LAS PROVINCIAS publicará mañana, 9 d'Octubre, su contenido y ofrece hoy un adelanto al hilo de la procesión cívica que abrirá los actos del Día de la Comunitat Valenciana. Mazón, en la entrevista, aborda su agenda durante el 29 de octubre, las decisiones que adoptó a lo largo de la jornada, su relación con las víctimas y sus impresiones de la actitud del resto de partidos políticos en relación con la gestión de la riada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven muere tras caer desde el decimocuarto piso de un edificio de Campanar
  2. 2 Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
  3. 3

    Cambios horarios en Primaria, en la jornada continua y en el uso de tablets, las novedades educativas que vienen
  4. 4 Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
  5. 5 El 9 de octubre cambian las transferencias en los bancos
  6. 6 Cañizares desvela el día que rechazó a Ábalos: «No soporté esa prepotencia»
  7. 7

    El precio de la vivienda se duplica en Valencia: un piso nuevo de 100 m2 pasa de 190.000 euros a 370.000 en seis años
  8. 8 La dana Alice llega a Valencia cargada de lluvia
  9. 9

    Polo sobre el correo del brutal caudal del Poyo: «El técnico lo ve y dice, bueno, voy a mandarlo... dando por hecho que están al tanto»
  10. 10

    Miguel Barrachina, un valor en alza en el Consell de Mazón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»